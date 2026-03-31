TEB Genel Müdürü Leblebici: Sıkılaştırma devam edecek

TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, Merkez Bankası’nın başladığı Dolar/TL swap ihaleleriyle ilgili olarak, sistemde 827 milyar liralık açık olduğunu belirterek, “Açık olunca faizde oynaklık artıyor . Bazı bankalar mevduata daha yüksek faiz ödemeye başlamıştı. Fiyat oluşumu bozuluyordu. Likiditenin yer değiştirmesinden... Şimdi dünkü ihale ile rahatlayacak ama tabi ki Merkez Bankası için tek enstrüman bu değil. Para politikasına uygun diğer enstrümanlar ile beraber uygun strateji belirlenmeli” dedi. Leblebici, Merkez Bankası'nın biraz daha sıkılaştırmaya devam edebileceğini ama bunu faizle mi miktarla mı yapacağına karar vereceğini ifade etti.

TCMB başlattığı Dolar/TL swap ihaleleriyle yurt içi bankalardan 8,3 milyar dolar borç aldı, 367,5 milyar TL borç verdi. TL'de gecelik karşılıklar Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti olan yüzde 40'a yakın gerçekleşti.