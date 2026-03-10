Techstars Türkiye Başkanı Aylin Şahin : Genç nüfusumuz var, girişimcilikte bir sonraki aşamaya geçme vakti geldi

Sevilay ÇOBAN

6-8 Mart ta­rihleri arasında yüzde 50’si kadın olan 76 girişimciden oluşan 19 ekip, iş fikirlerini geliştirerek gerçek girişim­lere dönüştürmek için ça­lıştı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Ka­ya finansman tarafında son beş yılda kadın girişimcilere sağlanan desteğin 350 mil­yar TL’yi aştığını hatırlata­rak, “2015’te hayata geçirdi­ğimiz Garanti BBVA Part­ners Girişim Hızlandırma Programı ile bugüne kadar yaklaşık 60 girişimin yolcu­luğunda bu kapsamda yan­larında olduk, bu girişimle­rin toplam yatırım hacmi 40 milyon doları aştı” dedi.

Hedef Türkiye’yi bölgesel teknoloji merkezi yapmak

Techstars Türkiye Başkanı Aylin Şahin de dün­ya genelinde 4 bin 900’den fazla girişime yatırım yapan Techstars’ın portföyünde­ki şirketlerin toplam piyasa değerinin 131 milyar doları aştığını söyledi. Şahin, “Gi­rişimlerin yüzde 74’ü hızlan­dırma programının ardından 1 milyon doların üzerinde ya­tırım aldı. 120 girişim 100 milyon doların üzerinde de­ğerlemeye ulaştı ve 22 tanesi unicorn oldu. Peki Techstars neden İstanbulu secti? Cun­ku Techstars İstanbul’un bölgesel bir girişimcilik mer­kezi olma potansiyeline yü­rekten inanıyor” diye ko­nuştu. Türk teknoloji eko­sisteminin artık Avrupa’da birinci ligi zorladığına işa­ret eden Şahin, “Genç ve di­namik bir nüfusumuz, güçlü mühendislik okullarımız, se­ri girişimcilerimiz var. Ama şimdi bunu bir sonraki aşa­maya taşıma vakti. Küresel sermayeyle, küresel men­torlarla ve küresel pazarlar­la doğrudan bağlantı kurma vakti. Hedefimiz net: Techs­tars’ın desteğiyle İstanbul’u bölgesel teknoloji ve girişim­cilik merkezi haline getir­mek” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en iyileri ile yarışacaklar

Startup Weekend Women İstanbul kapsamında mentorlar eşliğinde iş modeli oluşturma, ürün geliştirme ve sunum hazırlığı süreçlerinden geçen ekipler projelerini jüri karşısında sundu. Değerlendirme sonucunda MusiConnect projesi ile Boundtr ekibi birinci seçilirken, Fluessent projesi ile Novacore ekibi ikinci ve Unisell projesi ile Vertex ekibi üçüncü oldu. Birinci olan Boundtr 50 bin TL, ikinci olan Novacore 30 bin TL ve üçüncü olan Vertex ise 20 bin TL’lik ödüllerini aldılar. Birinci olan ekip, Mayıs 2026’da gerçekleştirilecek Global Pitch Competition’da projelerini dünyanın en büyük teknoloji fonlarından birine ve uluslararası jüriye sunma fırsatı da elde edecekler.