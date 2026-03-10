Techstars Türkiye Başkanı Aylin Şahin : Genç nüfusumuz var, girişimcilikte bir sonraki aşamaya geçme vakti geldi
Garanti BBVA’nın Techstars Türkiye ana partnerliği kapsamında, dünyanın 40 şehriyle eş zamanlı düzenlenen Startup Weekend Women İstanbul tamamlandı.
Sevilay ÇOBAN
6-8 Mart tarihleri arasında yüzde 50’si kadın olan 76 girişimciden oluşan 19 ekip, iş fikirlerini geliştirerek gerçek girişimlere dönüştürmek için çalıştı. Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya finansman tarafında son beş yılda kadın girişimcilere sağlanan desteğin 350 milyar TL’yi aştığını hatırlatarak, “2015’te hayata geçirdiğimiz Garanti BBVA Partners Girişim Hızlandırma Programı ile bugüne kadar yaklaşık 60 girişimin yolculuğunda bu kapsamda yanlarında olduk, bu girişimlerin toplam yatırım hacmi 40 milyon doları aştı” dedi.
Hedef Türkiye’yi bölgesel teknoloji merkezi yapmak
Techstars Türkiye Başkanı Aylin Şahin de dünya genelinde 4 bin 900’den fazla girişime yatırım yapan Techstars’ın portföyündeki şirketlerin toplam piyasa değerinin 131 milyar doları aştığını söyledi. Şahin, “Girişimlerin yüzde 74’ü hızlandırma programının ardından 1 milyon doların üzerinde yatırım aldı. 120 girişim 100 milyon doların üzerinde değerlemeye ulaştı ve 22 tanesi unicorn oldu. Peki Techstars neden İstanbulu secti? Cunku Techstars İstanbul’un bölgesel bir girişimcilik merkezi olma potansiyeline yürekten inanıyor” diye konuştu. Türk teknoloji ekosisteminin artık Avrupa’da birinci ligi zorladığına işaret eden Şahin, “Genç ve dinamik bir nüfusumuz, güçlü mühendislik okullarımız, seri girişimcilerimiz var. Ama şimdi bunu bir sonraki aşamaya taşıma vakti. Küresel sermayeyle, küresel mentorlarla ve küresel pazarlarla doğrudan bağlantı kurma vakti. Hedefimiz net: Techstars’ın desteğiyle İstanbul’u bölgesel teknoloji ve girişimcilik merkezi haline getirmek” ifadelerini kullandı.
Dünyanın en iyileri ile yarışacaklar
Startup Weekend Women İstanbul kapsamında mentorlar eşliğinde iş modeli oluşturma, ürün geliştirme ve sunum hazırlığı süreçlerinden geçen ekipler projelerini jüri karşısında sundu. Değerlendirme sonucunda MusiConnect projesi ile Boundtr ekibi birinci seçilirken, Fluessent projesi ile Novacore ekibi ikinci ve Unisell projesi ile Vertex ekibi üçüncü oldu. Birinci olan Boundtr 50 bin TL, ikinci olan Novacore 30 bin TL ve üçüncü olan Vertex ise 20 bin TL’lik ödüllerini aldılar. Birinci olan ekip, Mayıs 2026’da gerçekleştirilecek Global Pitch Competition’da projelerini dünyanın en büyük teknoloji fonlarından birine ve uluslararası jüriye sunma fırsatı da elde edecekler.