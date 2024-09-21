Teknoloji dünyasında sıcak saatler... Qualcomm dev rakibi Intel'i almak için kolları sıvadı

Dünyanın önde gelen teknoloji devlerinden Qualcomm'un, finansal zorluklar yaşadığı bilinen rakibi Intel'i devralmak amacıyla yakın zamanda bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynağa göre Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, 50 yılın aşkın süredir teknoloji dünyasında faaliyet gösteren Intel'i satın almak için yürütülen müzakerelere bizzat katılıyor.

Reuters'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi bir başka kişi de Amon'un şirket için çeşitli anlaşma seçeneklerini aktif olarak incelediğini söyledi.

Henüz resmi teklif gitmedi, ama...

Bu ayın başlarında Reuters, Qualcomm'un Intel'in tasarım kısmının bazı bölümlerini satın alma olasılığını araştırdığını ve PC tasarım biriminin özellikle ilgi çekici olduğunu duyurmuştu.

Intel ile yapılan görüşmeler henüz erken bir aşamada… Konuya aşina üçüncü bir kişiye göre; San Diego merkezli şirket, Intel için resmi bir teklifte bulunmadı.

Görüşmeler gizli olduğu için kaynaklar isimlerinin açıklanmasını istemedi. Intel de yorum yapmayı reddetti. Qualcomm ise Reuters'ın yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Teknoloji sektöründe heyecan yarattı

Bu teklif, Broadcom'un 2018'de Qualcomm'u 142 milyar dolara satın almak istemesinden ve Başkan Donald Trump'ın ulusal güvenlik risklerini gerekçe göstererek bu anlaşmayı iptal etmesinden bu yana teknoloji sektöründeki en büyük devralma girişimi olacak.

Intel'in hisse fiyatı yıl başında 50 dolar seviyesindeyken şu anda 21 dolara inmiş durumda... Bu haliyle bile Intel'in piyasa değeri 90 milyar doları aşıyor.

Gerçeleşmesi halinde anlaşmanın ABD, Çin ve Avrupa'daki antitröst düzenleyicilerinin incelemelerine maruz kalması muhtemel. Qualcomm'un düzenleyici onayları alabilmesi için Intel'in bazı bölümlerini elden çıkarması gerekebilir.

Yapay zeka alanında çok geride kaldı

Qualcomm ve Intel, PC ve dizüstü bilgisayar çipleri gibi birçok alanda rekabet halinde... Ancak Qualcomm, Intel'den farklı olarak kendi çiplerini üretmiyor ve üretim için Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ve Samsung gibi firmalara güveniyor.

Intel, yapay zeka alanında da oldukça geride kaldı. ChatGPT gibi gelişmiş yapay zeka programlarının büyük çoğunluğu, Intel'in merkezi işlemcileri yerine Nvidia'nın grafik işlemcileri üzerinde çalışıyor. Analistlere göre, Nvidia, hızla büyüyen bu pazarın yüzde 80'inden fazlasını elinde bulunduruyor.