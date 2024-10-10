Teknoloji dünyasının milyarderleri toprak yatırımlarını artırıyor

ABD merkezli The Land Report (Arsa Raporu) dergisinin ‘İlk 100 Arsa Sahibi Raporu’ndan derlenen bilgilere göre, teknoloji işi ya­pan milyarderlerin son yıllar­daki toprak yatırımı her geçen gün artıyor.

Teknoloji şirketleri sahip­leri arasında en fazla toprağı bulunan iş adamı Amazon’un kurucusu Jeff Bezos oldu. Be­zos, sahip olduğu 420 bin ak­re (yaklaşık 1,7 milyon dönüm) arsa ile listede 25. sırada yer alıyor. İstanbul’un yüz ölçü­münün yaklaşık 5 bin 461 kilo­metrekare (5,4 milyon dönüm) olduğu düşünülürse Bezos’un ABD’de İstanbul’un yüz ölçü­münün 3’te 1’i kadar toprak sa­hibi olduğu anlaşılıyor.

Listede 41. sırada ise Micro­soft’un Kurucu Ortağı Bill Ga­tes yer alıyor. Gates’in ABD’de toplamda 270 bin akre yani 1 milyon 92 bin dönüm arsası bulunuyor. Gates’in ABD’deki toplam arazisinin İstanbul’un 5’te 1’i kadar olduğu görülüyor.

Raporda yer alan bilgilere göre, Gates, 17 eyalete yayılmış yaklaşık 1 milyon dönümlük son derece verimli çiftlik ara­zisiyle ülkenin en büyük özel tarım arazisi sahibi olarak bi­liniyor. The Land Report site­sinde Gates ile ilgili yer alan bir haberde kendisine sorulan “Neden bu kadar fazla tarım arazisi satın alıyorsun” soru­suna verdiği “ABD’deki tarım arazilerinin sadece 4 binde 1’ine sahibim. Bu tarım arazi­lerini, daha üretken hale ge­tirmek ve daha fazla iş imkanı oluşturmak için alıyorum” ce­vabı dikkati çekiyor.

Listede yer alan ilk 5

1-“İlk 100 Arsa Sahibi Raporu”na göre ilk sırada Emmerson ailesi yer alıyor. ABD’de kereste, yenilenebilir enerji ve tarım gibi alanlarda faaliyet gösteren ailenin 2,4 milyon akre (9,7 milyon dönüm) arazisi bulunuyor. Bu da İstanbul’un 1,8 katı büyüklüğüne denk geliyor.

2-Listede 2. sırada 2,2 milyon akre (8,9 milyon dönüm) ile John Malone,

3-2 milyon akre (8,09 milyon dönüm) ile Ted Turner,

4-1,7 milyon akre (6,8 milyon dönüm) ile Stan Kroenke,

5-1,6 milyon akre (6,4 milyon dönüm) ile Reed ailesi yer alıyor.