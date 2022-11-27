Tekstil sektörüne yeni girişimciler katılıyor

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) himayesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Türkiye’nin en önemli girişimcilik programı TechXtile Start-Up Challenge maratonunda finale kalan girişimciler açıklandı.

Toplam 74 projenin başvurduğu ve Level-Up ve Scale-Up olmak üzere iki kategoride değerlendirilen girişimcilerin içinden ön elemeyi geçen 29 aday yarı finalde sektörün önde gelen isimleri ve üniversite öğretim üyelerinin yer aldığı Değerlendirme Kurulu’na sunum yaptılar. Değerlendirme sonucunda her bir kategoriden 8’er proje finalde yarışmaya hak kazandı.

‘SÜREKLİ YAŞAYAN BİR GİRİŞİMCİLİK PLATFORMU’

Programa gösterilen yoğun ilgiden mutluluk duyduklarını da dile getiren UTİB Yönetim Kurulu başkanı Pınar Taşdelen Engin “Programımıza 22 farklı ilden başvuru geldi. Başvuran projelerin büyük bölümü; yapay zeka, akıllı tekstiller, ekolojik tekstiller, tasarım, tıbbi tekstiller, sürdürülebilirlik gibi alanlardan oluşuyor. Başvuruların illere göre dağılımına baktığımızda ise ağırlığın İstanbul, İzmir ve Bursa’dan yapıldığını görüyoruz. Adaylarımızın dünya gündemini yakalamış olmaları ve bu konuda proje üreterek katıldıklarını görmek sevindirici bir tablo” diye konuştu.

21 ARALIK’TAKİ BÜYÜK FİNALDE TER DÖKECEKLER

Proje Koordinatörü Ufuk Batum moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda daha sonra adaylar projelerini anlattılar ve gelen soruları cevapladılar. Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme sonucunda, Level-Up ve Scale-Up kategorilerinden 8’er olmak üzere toplamda 16 proje finale yükseldi. 21 Aralık’taki büyük final için ter dökecek olan adaylar, Program Koordinatörü Ufuk Batum’un vereceği ‘Mentorluk Süreci’ eğitiminin ardından, final eğitimlerine katılacaklar.

LEVEL-UP KATEGORİSİ FİNALE KALAN PROJELER:

1. Amazon Bra

2. Elma Artıklarından Vegan Deri Üretimi

3. Materix Clean Textile Antibakteriyel, Hidrofobik& Fotokatalitik Nano Tekstil Kaplama

4. Moda- Yapay Zeka Temelinde Alışveriş Aplikasyonu

5. Sanal giyim Aynası

6. Swatchloop: Yapay Zeka Tabanlı Sürdürülebilir Atık Yönetimi Dijital Platformu

7. Taggle

8. Yetkili Terzi

SCALE-UP KATEGORİSİ FİNALE KALAN PROJELER:

1. Activewear 2.0- Performans Bazlı, Yeni Nesil akıllı Spor Kıyafetleri

2. Giyilebilir Ateş Ölçer ve Sağlıklı Takip Uygulaması

3. Isıtmalı Ceket

4. Mavi Yakıt

5. Phoenix Enerji

6. ProMeta

7. Star

8. Wear’s