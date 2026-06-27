Telefon, tablet derken liste genişledi: Yenilenmiş ürünlerde yeni dönem başlıyor

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Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1 Ağustos 2026 tarihinde uygulanmaya başlayacak düzenlemeyle, yenilenmiş ürün pazarının daha güvenilir, şeffaf ve etkin şekilde denetlenebilir hale getirilmesi hedefleniyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikinci el piyasasında yoğun talep gören teknolojik cihazların belirlenen standartlar doğrultusunda yenilenip garanti kapsamında yeniden satışa sunulmasının desteklendiği ifade edildi.

Fiziki mağaza alışverişlerine de cayma hakkı

Yönetmelikle birlikte tüketicilere önemli bir hak daha tanındı. Buna göre, yalnızca internet üzerinden yapılan alışverişlerde değil, mağazalardan satın alınan yenilenmiş ürünlerde de 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayma hakkı kullanılabilecek.

Bu adımla birlikte tüketici haklarının güçlendirilmesi ve yenilenmiş ürün pazarına duyulan güvenin artırılması amaçlanıyor.

Her cihaz için dijital kayıt oluşturulacak

Düzenleme kapsamında Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) daha etkin kullanılacak. Her yenilenmiş ürün için dijital sicil oluşturulacak ve sistem üzerinden cihazda değiştirilen parçalar, gerçekleştirilen işlemler, kayıp, çalıntı veya kaçak sorguları, yenileme merkezi ve yetkili işletme bilgileri ile ürün sertifikalarına erişilebilecek.

Böylece yenilenmiş ürünlerin tüm geçmişi kayıt altına alınarak tüketicilere daha şeffaf bir alışveriş imkanı sunulacak.

Televizyonlar da kapsama alındı

Mevcut uygulamada cep telefonu, tablet, akıllı saat, oyun konsolu ve modemler yenilenmiş ürün kapsamında yer alıyordu. Yeni yönetmelikle birlikte televizyonlar da sisteme dahil edildi.

Böylece daha fazla elektronik ürünün garanti kapsamında yenilenerek yeniden satışa sunulmasının önü açılmış oldu.

Sermaye şartı yükseltildi

Yönetmelikle yenileme merkezleri için ödenmiş sermaye şartı da artırıldı. Daha önce 30 milyon TL olarak uygulanan asgari sermaye tutarı 100 milyon TL'ye çıkarıldı.

Bu değişiklikle sektörün finansal yapısının güçlendirilmesi, kurumsal kapasitenin artırılması ve tüketici güveninin desteklenmesi hedefleniyor.

Kurallara uymayan işletmelere yaptırım uygulanacak

Yönetmelik hükümlerine aykırı faaliyet gösteren işletmeler hakkında idari yaptırımlar uygulanacak. Tüketicilerin sağlık, güvenlik veya ekonomik çıkarlarını riske atan yenileme merkezlerinin yetki belgeleri komisyon kararıyla askıya alınabilecek ya da tamamen iptal edilebilecek.

Yetki belgesi iptal edilen işletmeler ise bir yıl boyunca yeniden yetki belgesi alamayacak.

Elektronik denetim güçlendirilecek

Yeni düzenleme ile elektronik doğrulama, kayıt ve kontrol mekanizmaları da güçlendirildi.

Bu sayede yenilenmiş cep telefonlarına yönelik taksit uygulamaları ile yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından satılan cihazlarda uygulanan yüzde 1 KDV avantajının kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Bakanlık verilerine göre bugüne kadar yaklaşık 1,6 milyon elektronik ürün yenilenerek yeniden ekonomiye kazandırıldı. Sistemin elektronik atık miktarını azaltması, kaynak israfını önlemesi ve döngüsel ekonomiyi desteklemesi bakımından önemli katkılar sunduğu belirtilirken, yeni yönetmelikle çevre dostu tüketim alışkanlıklarının yaygınlaştırılması ve ikinci el pazarında tüketicilerin daha güvenli alışveriş yapmasının sağlanması hedefleniyor.