Temmuz'da memur ve emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından binlerce memur ve emeklinin gözü de Temmuz ayında yapılacak artışa çevrildi. Enflasyon martta aylık bazda yüzde 2,29 artarken yıllık bazda yüzde 50,51 oldu. Mart ayı enflasyon rakamları ile beraber 3 aylık memur enflasyon farkı da ortaya çıkmış oldu.

Zam oranı nasıl belirleniyor?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar üç aylık rakamlar doğrultusunda yüzde 4,52 enflasyon farkı alma hakkı kazandılar. Memur ve memur emeklileri son olarak yüzde 8 sözleşme zammı almıştı, bu oranı aşan fark kadar maaşlara zam yansıtılacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor.

Emeklilerin zam oranı ise 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. SSK ve Bağkur emeklilerinin 3 aylık zammı yüzde 12,52 oldu.

En düşük emekli maaşı 2 bin lira arttı

En düşük emekli maaşı 2 bin lira artışla 7 bin 500 liraya yükseltildi.