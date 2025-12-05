TEPAV: Doğrudan yatırım girişleri üçüncü çeyrekte yüzde 68,6 arttı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Bültene göre 2025 üçüncü çeyrekte, doğrudan yatırım girişleri 5,0 milyar dolar, çıkışları ise 2,7 milyar dolar oldu. Böylece net girişler 2,4 milyar dolarlık seviyesi ile geçen yılki düzeyinin yüzde 68,6 üzerinde gerçekleşti.

Gayrimenkul kaynaklı net girişler hariç tutulduğunda doğrudan yatırım kaynaklı sermaye hareketleri (net) 1,6 milyar dolar giriş şeklinde hesaplandı.

Diğer bir yandan gayrimenkul alımlarının doğrudan yatırım girişlerinin içindeki payı 2025 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla yüzde 38,9’a geriledi.

Yabancıya konut şatışları düştü

Bültene göre 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yabancılara yapılan konut satışı yüzde 42,4 azaldı ve 10 bin 710'a geriledi.

Satışların yüzde 38,5’i İstanbul, yüzde 35,5’i ise Antalya’da yapılırken konut satışlarının 1970’i Rusya, 970’i İran ve 782’si Ukrayna uyruklu vatandaşlara yapıldı.

Yabancı yatırımlarda imalat ilk sırada

2025 üçüncü çeyrekte Türkiye'ye yapılan yabancı yatırımlarda imalat sektörü yüzde 29,9'luk payı ile ilk sırada yer aldı. İmalatı yüzde 26,1'lik payı ile bilgi-iletişim sektörü izledi.

Geçen yılın üçüncü çeyreğine göre bilgi-iletişim, toptan-perakende ticaret, finans-sigorta ve insan sağlığı-sosyal hizmet sektörlerinde yatırım payları artarken imalat sektöründe yatırım payı azaldı.

Böylece ilk 5 sektör içerisinde imalat sektörü 2025 yılı üçüncü çeyreğinde yatırım payı azalan tek sektör oldu.

Hollanda ilk sırada

Bültende paylaşılan bilgilere göre 2025 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye’ye yapılan doğrudan yabancı yatırımların yüzde 28,6’sı Hollanda tarafından yapıldı.

Üçüncü çeyrekte doğrudan yabancı yatırımların ülke dağılımlarına bakıldığında, yüzde 28,6’lık payı ile ilk sıradaki Hollanda’nın ardından yüzde 26,7’lik yatırım payı ile Lüksemburg geldi.

Ayrıca Kazakistan, Almanya ve BAE yüzde 5’in üzerinde yatırım payları olan ülkeler oldu.

Yabancı sermayeli şirket kurulumları arttı

2025 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sayısı yüzde 16,9 arttı.

2025 üçüncü çeyrekteki kurulan şirket sayısı 2 bin 334 olurken bu şirketlerin yüzde 89,4’ü limited oldu, yabancı sermaye oranı ise yüzde 86 olarak gerçekleşti.

Ortak olunan şirketlerin sermayesi yüzde 58 azalarak 5,1 milyar TL’ye, şirketlerdeki yabancı sermaye toplamı da yüzde 50,7 azalarak 4,3 milyar TL’ye düştü.

İran ve Çin ortaklıkta zirvede

2025 yılı üçüncü çeyreğinde Türkiye’de kurulan yabancı şirketlerde İran ve Çin ortaklıları ilk iki sırada yer aldı.

Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlerin ülke dağılımına bakıldığında İran ortaklı şirketlerin 75 ve Çin ortaklı şirketlerin 45 ile ilk iki sırada yer aldığı; Almanya ve Türkmenistan’ın da 44 ve 42 şirket sayısı ile ilk 5 içinde bulunduğu görüldü.

Diğer ülkeler arasında Azerbaycan, Pakistan, BAE, Hollanda, ABD ve Özbekistan yer aldı.