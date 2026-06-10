TEPAV'dan enflasyon uyarısı: Yıl sonu hedefinin üzerinde kalabilir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

TEPAV Para Politikası Çalışma Grubu'nun Haziran 2026 tarihli 28'inci Para Politikası Değerlendirme Notu yayımlandı. Raporda, enflasyondaki katılığın sürdüğü ve mevcut koşullar altında yıl sonu enflasyonunun güncellenen hedeflerin oldukça üzerinde gerçekleşebileceğini ifade etti.

Değerlendirmede, Merkez Bankası Kanunu'nun 42'nci maddesi hatırlatılarak, belirlenen enflasyon hedeflerine ilan edilen sürelerde ulaşılamama ihtimalinin ortaya çıkması halinde bunun nedenlerinin ve alınacak önlemlerin kamuoyuna açıklanması gerektiği ifade edildi.

"Enflasyon 11 aydır dar bantta seyrediyor"

Rapora göre Mayıs 2026 itibarıyla yıllık tüketici enflasyonu yüzde 32,6 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık enflasyonun son 11 aydır yüzde 30,9 ile yüzde 33,5 arasında dar bir bantta hareket ettiğine işaret edilen notta, enflasyon beklentilerinin hala istenilen düzeyde çıpalanamadığı belirtildi.

Bu durumun fiyatlama davranışlarında atalet yarattığına dikkat çekilen değerlendirmede, enflasyonla mücadelede ilerleme sağlanmasının zorlaştığı kaydedildi.

"Savaş ve maliyet baskıları risk oluşturuyor"

TEPAV, Orta Doğu'da devam eden savaşın enerji, emtia ve uluslararası taşımacılık maliyetleri üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Raporda, küresel belirsizliklerin sürdüğü, ekonomi programına yönelik toplumsal şikâyetlerin arttığı ve bu gelişmelerin enflasyonla mücadeleyi daha da zorlaştırdığı ifade edildi.

"Ekonomi programındaki eksikler giderilmeli"

Değerlendirme notunda, temel sorunun mevcut ekonomi programının önemli eksiklikler içermesi ve programın sürdürülebilirliğine yönelik soru işaretlerinin giderilememesi olduğu belirtildi.

Bu kapsamda adil ve hızlı çalışan bir yargı sisteminin oluşturulması, hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi ve demokratik değerlere saygının artırılmasının ekonomik istikrar açısından öncelikli olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, geniş toplum kesimleri tarafından benimsenebilecek yeni bir kalkınma stratejisine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Maliye politikasının enflasyonla mücadeleyi desteklemesi amacıyla kapsamlı vergi reformu, kayıt dışılıkla mücadele, kamu harcamalarının yeniden yapılandırılması ve bütçe açığını azaltacak adımların atılması gerektiği kaydedildi.

Faizlerde değişiklik önerilmedi

Para Politikası Çalışma Grubu, sonuç bölümünde Merkez Bankası Kanunu'nun 42'nci maddesi kapsamında kamuoyuna açıklama yapılması gerektiği görüşünü yinelerken mevcut para politikası çerçevesinin korunmasını tavsiye etti.

Bu kapsamda gecelik borç verme faizinin yüzde 40'ta, politika faizi niteliğindeki bir hafta vadeli repo faizinin yüzde 37'de ve gecelik borçlanma faizinin yüzde 35,5 seviyesinde sabit tutulması önerildi.