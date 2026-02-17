Terme OSB'de ilk etap yatırımları tahsise açıldı

SAMSUN - DÜNYA

Samsun Valiliği tarafından ha­yata geçirilen Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB), toplam 2 milyon metrekarelik alanı, güçlü lojistik bağlantıla­rı ve 5. Bölge yatırım teşvik avan­tajlarıyla Samsun ekonomisine yeni bir ivme kazandırmayı he­defliyor. Proje, ocak ayı itibarıy­la 1 milyon metrekarelik ilk etap için ön tahsis sürecine çıktı. Ka­radeniz Bölgesi’nin kıyı şeridinde yer alan en büyük organize sana­yi alanlarından birine sahip olan Terme OSB, Samsun-Ordu D-010 Karayolu’nun yanında yer alıyor. Bölge; Terme Limanı’na 2 dakika, ilçe merkezine 5 dakika, Çarşam­ba OSB’ye 20 dakika, Çarşamba Havalimanı’na 30 dakika, Sam­sun merkez sanayi bölgelerine 35 dakika, Samsun şehir merkezine 40 dakika, Samsun Limanı’na 45 dakika ve Ünye Limanı’na 15 da­kika mesafede bulunuyor.

Sanayi ve teknoloji yatırımları açısından önemli teşvik unsurla­rı barındıran Terme OSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen en yüksek yatırım teş­vik bölgelerinden biri olan 5. Böl­ge kapsamında yer alıyor. 5. Bölge yatırım teşvik sistemi; ithalattan ihracata, endüstriyel makine te­darikinden personel giderlerine kadar birçok kalemde yatırımcı­lara mali avantaj sağlıyor. Bu teş­vik yapısı, özellikle üretim ve tek­noloji odaklı yatırımların bölgeye yönelmesini destekliyor.

Altyapı yatırımları bakımın­dan da güçlü bir planlamaya sa­hip olan Terme OSB’nin su ihti­yacı, inşaatı devam eden ve 2026 yılının sonunda tamamlanma­sı planlanan Salıpazarı Bara­jı’ndan karşılanacak. 26 milyon metreküp su hacmine sahip ola­cak baraj, bölgenin uzun vadeli su ihtiyacını güvence altına ala­cak. Enerji arzı ise Türkiye’nin iki büyük enerji santrali olan Ha­san Uğurlu Hidroelektrik Santra­li (HES) ile Bilgin Enerji Doğalgaz Çevrim Santrali arasında yer alan OSB’ye, Terme’de kısa süre önce kurulan indirme istasyonundan sağlanacak. Bölgenin merkezi ko­numu sayesinde doğalgazdan te­lekomünikasyona kadar tüm alt­yapı hizmetlerinin kısa sürede yatırımcıların kullanımına su­nulması planlanıyor.

Samsun, üretim merkezlerinden biri haline geldi

Son yıllarda sanayi ve teknolo­ji alanında önemli bir atılım ger­çekleştiren Samsun, Türkiye’nin öne çıkan üretim merkezlerin­den biri haline geldi. Merkez OSB, Yeni OSB, Gıda OSB, Çarşamba OSB, Özel Endüstri Bölgesi, BAY­KAR Makine Endüstri Bölge­si, SLC ve MKE gibi büyük yatı­rım alanlarının oluşturduğu sa­nayi ekosistemine entegre olacak Terme OSB’nin, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için Sam­sun’daki yeni adres olması bek­leniyor.