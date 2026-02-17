Google Haberler

Terme OSB'de ilk etap yatırımları tahsise açıldı

Samsun Valiliği öncülüğünde kurulan Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi’nde 1 milyon metrekarelik ilk etap tahsise açıldı. 5. Bölge teşvik avantajı, liman ve karayolu bağlantılarıyla öne çıkan proje, Samsun’u Karadeniz’de üretim, ihracat ve teknoloji yatırımlarının yeni merkezi yapmayı hedefliyor.

Samsun Valiliği tarafından ha­yata geçirilen Terme Karma Organize Sanayi Bölgesi (OSB), toplam 2 milyon metrekarelik alanı, güçlü lojistik bağlantıla­rı ve 5. Bölge yatırım teşvik avan­tajlarıyla Samsun ekonomisine yeni bir ivme kazandırmayı he­defliyor. Proje, ocak ayı itibarıy­la 1 milyon metrekarelik ilk etap için ön tahsis sürecine çıktı. Ka­radeniz Bölgesi’nin kıyı şeridinde yer alan en büyük organize sana­yi alanlarından birine sahip olan Terme OSB, Samsun-Ordu D-010 Karayolu’nun yanında yer alıyor. Bölge; Terme Limanı’na 2 dakika, ilçe merkezine 5 dakika, Çarşam­ba OSB’ye 20 dakika, Çarşamba Havalimanı’na 30 dakika, Sam­sun merkez sanayi bölgelerine 35 dakika, Samsun şehir merkezine 40 dakika, Samsun Limanı’na 45 dakika ve Ünye Limanı’na 15 da­kika mesafede bulunuyor.

Sanayi ve teknoloji yatırımları açısından önemli teşvik unsurla­rı barındıran Terme OSB, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlenen en yüksek yatırım teş­vik bölgelerinden biri olan 5. Böl­ge kapsamında yer alıyor. 5. Bölge yatırım teşvik sistemi; ithalattan ihracata, endüstriyel makine te­darikinden personel giderlerine kadar birçok kalemde yatırımcı­lara mali avantaj sağlıyor. Bu teş­vik yapısı, özellikle üretim ve tek­noloji odaklı yatırımların bölgeye yönelmesini destekliyor.

Altyapı yatırımları bakımın­dan da güçlü bir planlamaya sa­hip olan Terme OSB’nin su ihti­yacı, inşaatı devam eden ve 2026 yılının sonunda tamamlanma­sı planlanan Salıpazarı Bara­jı’ndan karşılanacak. 26 milyon metreküp su hacmine sahip ola­cak baraj, bölgenin uzun vadeli su ihtiyacını güvence altına ala­cak. Enerji arzı ise Türkiye’nin iki büyük enerji santrali olan Ha­san Uğurlu Hidroelektrik Santra­li (HES) ile Bilgin Enerji Doğalgaz Çevrim Santrali arasında yer alan OSB’ye, Terme’de kısa süre önce kurulan indirme istasyonundan sağlanacak. Bölgenin merkezi ko­numu sayesinde doğalgazdan te­lekomünikasyona kadar tüm alt­yapı hizmetlerinin kısa sürede yatırımcıların kullanımına su­nulması planlanıyor.

Samsun, üretim merkezlerinden biri haline geldi

Son yıllarda sanayi ve teknolo­ji alanında önemli bir atılım ger­çekleştiren Samsun, Türkiye’nin öne çıkan üretim merkezlerin­den biri haline geldi. Merkez OSB, Yeni OSB, Gıda OSB, Çarşamba OSB, Özel Endüstri Bölgesi, BAY­KAR Makine Endüstri Bölge­si, SLC ve MKE gibi büyük yatı­rım alanlarının oluşturduğu sa­nayi ekosistemine entegre olacak Terme OSB’nin, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için Sam­sun’daki yeni adres olması bek­leniyor.

