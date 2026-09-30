TESK Başkanlığına Mehmet Yiğiner seçildi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) 22. Olağan Genel Kurulu'nda Başkanlığa Mehmet Yiğiner seçildi.
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TESK'ten yapılan açıklamaya göre, bugünkü seçimde 695 delegenin 645'i oy kullandı.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, tek liste halinde girdiği seçimde 560 oy alırken, 85 oy geçersiz sayıldı.
Böylece TESK Başkanlığına Yiğiner getirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA