TESK: Depozito sistemi esnafa ek yük getirmemeli

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Türkiye genelinde 1 Temmuz itibarıyla uygulanmaya başlanan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi kapsamında, üzerinde DOA logosu bulunan plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarının iade noktalarında toplanması hedefleniyor.

Depozitolu ürün satışı yapan market, bayi, bakkal, büfe, otel, restoran ve kafeler, iade edilen her uygun ambalaj için tüketiciye 1 lira teşvik bedeli ödüyor.

TESK Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, yerel esnafın çevre bilincinin yaygınlaşmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, sistemin esnaf açısından ek maliyet yaratmadan uygulanması gerektiğini ifade etti.

Dere, tüketiciye ödenecek teşvik bedelinin esnaf üzerinde bir yük olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, operatörlerle yapılacak anlaşmalar sayesinde işletmelerin hem teşvik gelirinden hem de artan müşteri trafiğinden fayda sağlayabileceğini söyledi.

"Depolama ve operasyon yükü artmamalı"

Depozito sisteminin sahadaki işleyişinde küçük işletmelerin çalışma koşullarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayan Dere, özellikle sınırlı fiziki alana sahip işletmeler için depolama ve lojistik süreçlerinin kolaylaştırılmasını istedi.

İade noktası olacak işletmeler için açık ve uygulanabilir bir yol haritasına ihtiyaç bulunduğunu belirten Dere, esnafın hangi ambalajları kabul edeceği, nasıl muhafaza edeceği, ne zaman teslim edeceği ve teşvik bedelini nasıl alacağı konusunda net şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Turizm kentlerinde sistemin önemi artıyor

Antalya gibi turizm yoğunluğunun yüksek olduğu şehirlerde depozito sisteminin çevrenin korunması ve sürdürülebilir şehir yaşamı açısından daha kritik hale geldiğine dikkat çeken Dere, yaz aylarında artan içecek tüketimiyle birlikte ambalajların geri dönüşüm sistemine kazandırılmasının hem çevre hem de kent ekonomisi açısından önemli katkı sağlayacağını ifade etti.