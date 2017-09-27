TESK Genel Başkanı: Vergi artışları kayıt dışı ekonomiyi artırır

27 Eylül 2017

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Ekonomik büyümenin tam hızlanmaya başlandığı bir dönemde hemen hemen tüm vergilerde artışa gidilmesinin 2018'den itibaren büyüme hedeflerini baskılayacağı endişesini taşıyoruz, ayrıca vergi artışlarının kayıt dışı ekonomiyi artırma ihtimali de söz konusu." ifadesini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıkladığı yeni torba kanun tasarısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ekonomik büyümenin tam hızlanmaya başladığı bir dönemde vergilerde artışa gidilmesinin 2018'den itibaren büyüme hedeflerini baskılayacağı endişesi taşıdıklarını belirten Palandöken, "Vergi artışlarının kayıt dışı ekonomiyi artırma ihtimali de söz konusu. Vergi oranları artınca vergi gelirlerinin artması yerine tersine azalması da mümkün olabilir. Bu nedenle artış yapılacak vergiler çok iyi analiz edilmeli." görüşünü savundu.

Palandöken, işsizliğin azaltılmasına yönelik hükumetin çeşitli programlar uyguladığını hatırlatarak, "İşsizliğin yeniden tek hanelere düşmesi için istihdam artırıcı politikalar uygularken ücretlilerin vergisindeki artış, hem kayıt dışı istihdamı artırabilir hem de işsizlik oranındaki düşüşü geciktirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA