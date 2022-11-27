‘teskon+SODEX 2023’ 100’den fazla katılımcı firma ve 7 bin ziyaretçiyi ağırlayacak

Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen ve iklimlendirme sektörünün lider üreticilerini, sektör profesyonellerini, akademisyenleri iki yılda bir buluşturan fuar, gerçekleştirildiği 12 yıl boyunca 45 bin ziyaretçi ve bini aşkın katılımcıya ev sahipliği yaptı.

Ege Bölgesi’nin en güçlü fuarlarından biri olan ‘teskon+SODEX’, 2023 yılında 100’ün üzerinde katılımcı firma ve 7 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. Ağırlıklı olarak makine mühendisleri, teknisyenler, akademisyenler olmak üzere çoğunlukla mühendislerin ziyaret ettiği fuarda, Türk Tesisat Mühendisleri İzmir Şubesi öncülüğünde eş zamanlı Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi de (TESKON) düzenlenecek. Kongreye akademisyenler, sektör profesyonelleri ve kariyer hedefini iklimlendirme sektörü doğrultusunda çizen öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.