TESK'ten bankalara 'istihdam' önerisi

03 Şubat 2018

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bankaların karının geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 31 arttığını belirterek, "Karları arttıkça daha fazla masraf karşılığı alıyorlar, oysa bankacılık sektörü istihdama katkı vererek ekonominin canlanmasına ve piyasaların daha haraketli olmasına destek olabilir." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, geçen yıl ocak-kasım döneminde bireysel kredi veya kredi kartını borcunu ödememiş gerçek kişi sayısının, 1 milyon 205 bin 842 olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Vatandaş, borcunu ödeyemezken, bankaların vatandaştan kredi faizleri, havale ücreti, hesap işletim ücreti, yapılandırma kesintisi, dosya masrafı, kredi tespit ücreti, istihbarat ücreti gibi farklı adlarla birçok kesinti yaparak kar oranlarını artırdığına dikkati çeken Palandöken, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bankaların karı geçtiğimiz yıl, bir önceki yıla göre yüzde 31 arttı. Karları arttıkça daha fazla masraf karşılığı alıyorlar, oysa bankacılık sektörü istihdama katkı vererek ekonominin canlanmasına ve piyasaların daha haraketli olmasına destek olabilir. Büyüyen sektörlerin istihdam alanlarını artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaları gerekir. Ülkemizin kalkınması ve işsizliğin azalması ancak bu şekilde sağlanır."