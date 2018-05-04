TESK'ten ramazan alışverişi uyarısı

04 Mayıs 2018

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) yaklaşan ramazan öncesi yiyecek alışverişine hazırlanan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Ramazanda alışverişin arttı anımsatılan açıklamada, "Hükümetin 12 milyon emekliye iki bayram öncesi vereceği bin liralık ikramiyenin ilki de Ramazan Bayramı öncesinde verilecek. Bu da piyasaların daha hareketli olmasına ve esnafın yüzünün gülmesine sebep olacak" ifadeleri kullanıldı.

Fiyatları yükselterek haksız rekabete yol açanlara karşı vatandaşların dikkatli olunması gerektiğini vurgulanırken şunlar kaydedildi:

"Ramazanda fiyatları yükselterek, haksız rekabete yol açan tutumlar olacaktır. Et, hurma, kuruyemiş, çay ve ramazanda sofralarımızdan eksik etmediğimiz birçok yiyecek için zam yapanlar çıkabilir. Vatandaşlarımız fiyatları iyi takip etmeli. Yetkililer, piyasaya yeteri kadar et ve et ürünü verecek kapasite için tedbirleri almış durumdadır. Vatandaşlarımız, esnafına güvenmelidir."

Ramazan paketleri içine konulan ürünlerin önemine de dikkat çeken TESK, ürünlerde kaliteye ve son kullanma tarihlerine dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kaynak: AA