Tesla’dan küresel rekabet atağı: Model Y’nin ekonomik versiyonu geliyor

Elektrikli araç devi Tesla'nın, en çok satan SUV modeli Model Y'nin daha uygun fiyatlı versiyonunu bugün tanıtması bekleniyor. Tesla'nın X hesabından paylaşılan iki videoda da 7 Ekim tarihine işaret edilirken henüz kesinleşmiş bir tanıtım etkinliği açıklanmadı.

"Herkesin alabileceği Tesla”

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geçen yıl "herkesin alabileceği Tesla” hedefiyle yeni bir model çıkaracağını ve yeni aracın vergi teşvikleri dahil 30 bin doların altında olacağını söylemişti. Ancak ABD'de elektrikli araç teşvikinin sona ermesi fiyatları da etkiledi.

Rekabeti uygun fiyatlı modellerle yönetecek

Çin ve Avrupa'daki yoğun rekabeti uygun fiyatlı modellerle yönetmeye çalışan Tesla, önümüzdeki 10 yılda 20 milyon araç üretmeyi hedefliyor.

Küresel rekabette Tesla'yı öne çıkaracak yeni modelle, satışların da artması bekleniyor.