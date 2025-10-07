Tesla’dan küresel rekabet atağı: Model Y’nin ekonomik versiyonu geliyor
Elektrikli araç devi Tesla, en çok satan SUV modeli Model Y’nin daha uygun fiyatlı versiyonunu bugün tanıtmaya hazırlanıyor. Elon Musk’ın “herkesin alabileceği Tesla” hedefi doğrultusunda çıkarılan yeni modele ilişkin 7 Ekim tarihine işaret edilmişti. Gözler şimdi şirketten gelecek açıklamalarda.
Elektrikli araç devi Tesla'nın, en çok satan SUV modeli Model Y'nin daha uygun fiyatlı versiyonunu bugün tanıtması bekleniyor. Tesla'nın X hesabından paylaşılan iki videoda da 7 Ekim tarihine işaret edilirken henüz kesinleşmiş bir tanıtım etkinliği açıklanmadı.
"Herkesin alabileceği Tesla”
Tesla'nın CEO'su Elon Musk, geçen yıl "herkesin alabileceği Tesla” hedefiyle yeni bir model çıkaracağını ve yeni aracın vergi teşvikleri dahil 30 bin doların altında olacağını söylemişti. Ancak ABD'de elektrikli araç teşvikinin sona ermesi fiyatları da etkiledi.
Rekabeti uygun fiyatlı modellerle yönetecek
Çin ve Avrupa'daki yoğun rekabeti uygun fiyatlı modellerle yönetmeye çalışan Tesla, önümüzdeki 10 yılda 20 milyon araç üretmeyi hedefliyor.
Küresel rekabette Tesla'yı öne çıkaracak yeni modelle, satışların da artması bekleniyor.