Tezgahlar kültür balıklarına kaldı

15 Nisan 2018

Balık çiftliklerinde üretilen çupra (çipura), levrek, somon gibi kültür balıkları tezgahları süslerken, bugün başlayacak av yasağıyla birlikte tezgahlar tamamen kültür balıklarına kalacak.

Samsun Balık Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı Davut Kıyak, denizin bu yıl büyük umutları olan balıkçıları mutlu etmediğini söyledi.

Denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılığın 1 Eylül’de başladığını, bugün ise genel av yasağı dönemine girileceğini belirten Kıyak, "Bu sezon hamsi av sezonunun devamında beklenen barbunya, çinekop, lüfer, mezgit, istavrit gibi deniz balıkları da çok olmadı." dedi.

Deniz sıcaklığının düşmemesinin avcılığı olumsuz etkilediğini ifade eden Kıyak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene umduğumuzu bulamadık. Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı hiç düşmedi. Bu da balık verimini etkiledi. Denizlerde avlanan balık az olunca da fiyatlara yansıdı ancak insanlar balık ihtiyacını kafes balıkları ile giderdi. Denizlerdeki ve göllerdeki kafeslerde yetiştirilen alabalık, çipura ve somon balıkları tüketicilerin tercihi oldu. Av sezonu bitmek üzere. Artık tatlı su balıkları sazan, levrek, yayın gibi balıklarla ve kafes balıkları ile tezgahları süsleyeceğiz. Önümüzdeki sezonun daha bol ve çeşitli balık getireceğini umut ediyoruz."

Türkiye'de yetiştirilen kültür balıklarının yüzde 70'inin Avrupa ülkelerine ihraç edildiğini vurgulayan Kıyak, kafes balıklarının besin değerinin yüksek olması dolayısıyla tüketicilerce tercih edildiğini kaydetti.

"Balık üretiminin artırılması gerekir"

Samsun'un Bafra ilçesindeki Derbent Baraj Gölü’nde kültür balıkçılığı üreten Haşim Güntay ise tüketiciler için yılın 12 ayı balık yetiştirdiklerini söyledi.

Deniz ve göllerdeki balık kafeslerinde yıllık yaklaşık bin 600 ton balık üretimi yaptıklarını anlatan Güntay, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için avlanan balıkların tüketiminin kültür balıklarına göre çok olduğuna işaret etti.

Son yıllarda denizlerden istenilen verimin alınamadığını belirten Güntay, şöyle konuştu:

"Gelişmiş ülkelerde kültür balığı tüketimi yılda 6 ila 10 kilogram arasında. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olduğu için bu oran az. Bizde yaklaşık 3-4 kilogram. Bunun artması gerekiyor. Bizim için önemli olan, insanların kültür balıkçılığının doğala yakın olduğunu, besin değerinin yüksek olduğunu bilmesi. Ayrıca ekonomik olarak da her bütçeye hitap edebiliyor. Bu sezon denizdeki balıkçılar umduğunu bulamadı. Balık çeşidi azalınca ve fiyatı da artınca insanlar kültür balıklarını tercih etti. Bu yıl kültür balığına talep yaklaşık yüzde 30 arttı. Av yasağı ile birlikte de kültür balığı insanlarımız için önemli bir alternatif olacak."

Kaynak: AA