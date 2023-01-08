THY 10 yıldır uçuyor! Şarm El-Şeyh'e giden Türklerden vize istenmiyor

Bayrak taşıyıcı küresel marka THY, düzenlediği seferler ile Mısır'ın tatil şehri Şarm'ı dünyanın diğer 128 ülkesine bağlıyor.

Mısır'da Kahire, Hurgada ve İskenderiye'den sonra dördüncü uçuş noktası olan Şarm El-Şeyh'e haftada 10 sefer düzenleniyor. Uçuşlar çoğunlukla yeni nesil ve çevreci A321 Neo, Boeing 737 MAX tipi uçaklar ile icra ediliyor.

THY, çok rağbet gören bu destinasyondaki yerli ve yabancı yolcularını İstanbul'dan yaklaşık 2,5 saatlik bir uçuşla, ayrıcalıklı bir seyahat deneyimi ile ulaştırıyor.

Günlük sefer sayısını ikiye çıkarmak için çalışmalar başlatıldı

Şarm El-Şeyh uçuşlarında 10. yılın geride bırakılmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan THY Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, artan talebe yetişmek için günlük uçuş sayısını ikiye çıkarmak amacıyla çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Olmuştur, "Kuzey yarım kürede kış aylarında dahi denize girme ve güneşlenme imkanı sunan Şarm El-Şeyh kenti günden güne artan bir ilgiyle karşılaşıyor. Öyle ki halihazırda haftada 10 frekansa kadar uçuş gerçekleştirdiğimiz bu güzel şehre, günde 2 sefer uçmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geride bıraktığımız 10 yılda yoğunlukla Avrupa'dan ilgi gören Şarm'ı gelecek yıllarda daha geniş bir coğrafyanın deneyimlemesi için de çalışmalarımızı yoğunlaştırarak sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat imkanı

Şarm El-Şeyh, Kızıldeniz'in kıyısında etkileyici su altı dünyası ve ekvatora yakın olması nedeniyle sıcak iklimiyle yılın her dönemi turistlerin ilgisini çekiyor.

Yılın 12 ayı boyunca turizm sezonu açık olan şehirde, Türkiye'den işletmecilerin de bulunduğu çok sayıda uluslararası otel zinciri hizmet veriyor.

Çöl safarisi ve dalış turizmi ile öne çıkan tatil beldesine girişte, Türk vatandaşlarına vize uygulanmıyor.