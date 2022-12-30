Ticaret Bakanlığı 92 denetmen yardımcısı alacak

Ticaret Bakanlığı, işe alım şartlarını yerine getirenler arasından 36 ziraat mühendisi, 18 gıda mühendisi, 16 kimya mühendisi, 9 tekstil mühendisinin görevlendirileceğini duyurdu. Kimya öğrenim dalında 7, biyoloji öğrenim dalında da 6 kişi istihdam edilecek.

Sözlü sınav yapılacak

Giriş sınavı, sözlü olarak yapılacak. Sözlü sınava, öğrenim dalları itibarıyla KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere, belirtilen kadro sayısının üç katı kadar aday çağrılacak.

Başvurular Kariyer Kapısı'ndan

Sınav başvuruları, e-Devlet (Ticaret Bakanlığı-Kariyer Kapısı) ve "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden yapılacak.

Sınav Ankara'da yapılacak

Ankara'da gerçekleştirilecek sözlü sınavın tarih, yer ve saat bilgisi, Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.