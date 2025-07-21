Ticaret Bakanlığı açıkladı! 2025'in ilk yarısında gümrüklerde 35,5 milyar TL'lik kaçak eşya yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2025 yılının ilk altı ayında 3 bin 650 operasyonda toplam 35 milyar 513 milyon lira değerinde kaçak eşya yakaladı.

Son 1 yılda yüzde 114 artış

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ocak-haziran döneminde kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere dair detaylar paylaşıldı. Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimleri tarafından ileri teknoloji sistemler ve analiz yöntemleriyle yürütülen operasyonlarda, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 114 artışla yüksek tutarda kaçak eşya ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda, 18,7 ton uyuşturucu madde, 96 milyon 668 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 33 milyon 365 bin tekstil malzemesi, 29 milyon 866 bin çeşitli eşya, canlı hayvan, elektronik eşya ve tarihi eser ele geçirildi.

Haziranda toplam 9 milyar TL'lik ürün yakalandı

Haziran ayında yapılan operasyonlar da dikkat çekti. Bu ayda 3,4 ton uyuşturucu madde, 16 milyon 710 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 9 milyon 872 bin çeşitli eşya, 4 milyon 458 bin tıbbi malzeme ele geçirilirken; yakalanan ürünlerin toplam değeri 9 milyar 67 milyon lirayı buldu. Bu rakam, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 199 artış anlamına geliyor.

Açıklamada, "Bakanlık, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamına sebep olarak ticari işleyişi sekteye uğratan ve toplum sağlığını tehdit ederek gençleri bağımlılığa sürüklemeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermemektedir" ifadelerine de yer verildi.