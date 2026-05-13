Ticaret Bakanlığı açıkladı: İhracatta tarihi nisan rekoru

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ocak-nisan dönemine ilişkin il bazlı ihracat verilerini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yılın ilk dört ayında 49 ilin ihracatını artırdığı, 18 ilin ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği bildirildi.

Açıklamada, nisan ayında Türkiye'nin ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,3 artışla 25 milyar 403 milyon dolara yükseldiği belirtildi. Bu rakamın tarihin en yüksek nisan ayı ihracat verisi olduğu ifade edilirken, Aralık 2025'ten sonraki en yüksek aylık ihracat seviyesinin de kaydedildiği aktarıldı.

Nisan ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatın ise 275 milyar 844 milyon dolarla tarihi zirveye ulaştığı kaydedildi.

İlk 4 ayda ihracat 88,6 milyar doları aştı

Bakanlığın verilerine göre, 2026 yılının ocak-nisan döneminde toplam ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 88 milyar 630 milyon dolar oldu.

Aynı dönemde 18 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığı belirtilirken, toplam 49 ilde ihracat artışı görüldüğü bildirildi.

Nisan ayında 60 ilde ihracat artışı kaydedildi

Nisan ayı verilerine göre ise 60 ilin ihracatında artış yaşandı. Aynı ayda 6 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiği açıklandı.

Faaliyet illeri bazında değerlendirildiğinde İstanbul, 5 milyar 179 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il oldu. İstanbul'u 3 milyar 512 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 40 milyon dolarla İzmir izledi. Bursa 1 milyar 912 milyon dolarla dördüncü, Ankara ise 1 milyar 269 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

İhracat artışında İstanbul ilk sırada

Geçen yılın aynı ayına göre ihracat artışında da İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'un ihracatı 1 milyar 22 milyon dolar artarken, Kocaeli 491 milyon dolarlık artışla ikinci sırada bulundu.

Bursa 398 milyon dolarlık artışla üçüncü, Ankara 383 milyon dolarlık artışla dördüncü sırada yer alırken, Mersin 256 milyon dolarlık artışla beşinci oldu.

Ticaret Bakanlığı açıklamasında, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat hedefi doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik çalışmaların sürdüğü belirtilerek, ihracatın ülke geneline yayılmasının amaçlandığı ifade edildi.