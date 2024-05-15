Ticaret Bakanlığı nektarin ve brokoliyi de ticari kalite denetimi kapsamına aldı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi ve katma değerli ihracatın artırılması amacıyla yaş meyve ve sebze dahil geleneksel tarım ürünlerine yönelik ticari kalite denetimi yapılıyor.

Düzenleme kapsamında şeftaliyle ilgili standart değişikliği ve yıllar içinde ihracatta yaşanan artış çerçevesinde tebliğde değişiklikler yapılarak, nektarin ve brokoli de denetim kapsamına alındı.

Öte yandan "Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.

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