Ticaret Bakanlığı ve TOBB'dan ihracatı genele yayacak işbirliği

13 Kasım 2018

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ilk aşamada 16 ilde, 25 oda ve borsayla ihracat destek ofisleri kuracaklarını belirterek, "Bu 16 ilimiz 53,6 milyar dolar ihracatla 2017 yılı ihracatımızın üçte birini gerçekleştirdi. Şimdi hedefimiz hem bu rakamları daha yukarı taşımak hem de ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatı olan illerimizi de desteklemek." dedi.

Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) birlikte yürüttüğü "İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü İmza Töreni ve Tanıtım Toplantısı" TOBB İkiz Kuleler'de gerçekleştirildi.

Pekcan, törende yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak hedeflerinin ihracatı KOBİ'lerden başlayarak bütün iş dünyasına yaymak olduğunu söyledi.

Buna bir anlamda "ihracat seferberliği" de denilebileceğini ifade eden Pekcan, iş dünyasının tüm aktörlerini bu seferberlik içinde görmek istediklerini bildirdi.

Pekcan, Bakanlık olarak bu konuda çaba gösterdiklerini, bu yıl 45 ilde verdikleri 66 ayrı eğitim programıyla 3 bini aşkın iş insanına temas ettiklerini dile getirdi.

Şu anda kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'ler civarında olduğuna işaret eden Pekcan, ihracatı artırmak için yeni yatırımlara, bunun için de iş insanlarını cesaretlendirmeye, teşvik etmeye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Pekcan, ihracatı KOBİ'ler, esnaf ve sanatkarlar yoluyla tabana yaymaya çalıştıklarına dikkati çekerek, katma değeri yüksek, markalaşmaya, tasarıma ve teknolojiye dayalı ihracatı artırmak gerektiğini, bu nedenle de ihtisas serbest bölgelerini teşvik ettiklerini anlattı.

Esnaf ve sanatkarlar için bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini anımsatan Pekcan, bu toplantılarda söz konusu kesimi e-ihracat ve e-ticaret konusunda bilgilendirdiklerini kaydetti.

Pekcan, esnaf ve sanatkarların da ihracat camiasına hızla katılmasını umduklarını belirterek, ekim ayında 166,8 milyar dolar ihracatla tarihin ihracat rekorunun kırıldığını hatırlattı.

İlk aşamada 25 ihracat destek ofisi

İhracatı artırmanın yolunun iş dünyasının doğru ve hızlı bilgiye ulaşabilmesinden geçtiğini vurgulayan Pekcan, şöyle devam etti:

"İş dünyamız ne kadar donanımlı ve bilgili olursa ihracat artış hızı da o kadar yüksek olacaktır. Bu nedenle 24-25 Eylül'de 'İletişim Noktaları Eğitim Programı'nı düzenlendik. Bu programa katılım sağlayan 72 ticaret ve sanayi odasından temsilcileri Bakanlığımızın sahadaki birer temsilcisi olarak görüyoruz. Bakanlık olarak, bütün bu çalışmalarımızı yereldeki paydaşlarımızla birlikte icra etmek amacıyla bugün TOBB desteğiyle çok önemli bir adım atıyoruz, ticaret ve sanayi odalarımız bünyesinde kurulacak ihracat destek ofisleri projemiz. Artık siz TOBB temsilcileri Bakanlığımızın birer mesai arkadaşı oluyorsunuz. Sayenizde, KOBİ'lerimizden başlayarak tüm ihracatçılarımız uluslararası standartlarda bilgi ve donanıma sahip olacaklar. İhracat destek ofisleri, Bakanlığımız ile sürekli iletişim içinde olacak. Bakanlığımızın uzman kadrolarının bilgi ve donanımları en etkin ve hızlı bir şekilde bu ofisler sayesinde tüm Anadolu'ya yayılacak. İlk aşamada 16 ilde, 25 oda ve borsamızla ihracat destek ofisleri kuruyoruz. Bu 16 ilimiz 53,6 milyar dolar ihracatla 2017 yılı ihracatımızın üçte birini gerçekleştirdi."

Hedeflerinin hem bu rakamı daha yukarı taşımak hem de ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatı bulunan illeri de ihracatçı potasında daha fazla görebilmek olduğunu dile getiren Pekcan, söz konusu iller arasında henüz yer almayan memleketi Manisa'da da ofis kurulması önerisinde bulundu. Sadece ihracatı yüksek illerde değil, ihracatı artma potansiyeli bulunan illerde de bu ofislerin açılması gerektiğine dikkati çeken Pekcan, Diyarbakır'a da 197 milyon dolarlık ihracatı yakıştıramadığını söyledi.

Pekcan, ihracat destek ofislerini yaygınlaştıracaklarını vurgulayarak, "Hedefimiz hem bu rakamları daha yukarı taşımak hem de ihracatçı olmayan ya da çok az ihracatı olan illerimizi de desteklemek. Ofislerimiz bu illerimizle kısıtlı kalmayacak. Diğer odalarımızla da destek ofisleri kuracağız." diye konuştu.

Bakan Pekcan, daha sonra TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile İhracat Destek Ofisleri İşbirliği Protokolü'nü imzaladı.