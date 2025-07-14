Ticaret Bakanlığı'ndan aldatıcı reklamlara 141 milyon TL ceza!

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2025'in ilk 6 ayında tüketiciyi yanıltıcı reklamlara geçit vermedi. Bakanlığın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ocak-haziran döneminde toplam 12.499 dosya incelendi, bunlardan 753'ü mevzuata aykırı bulundu. Uygulanan idari para cezalarının toplamı ise 141 milyon TL'yi aştı.

838 dosya karara bağlandı

Açıklamada, “Tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla aldatıcı reklamlara ve haksız ticari uygulamalara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir” mesajı verildi. Kurul tarafından karara bağlanan 838 dosyada; durdurma, erişim engeli, düzeltme kararı ve para cezası gibi çeşitli yaptırımlar uygulandı.

Elektrikli araçların menzil tanıtımları, dijital abonelik süreçleri ve “karanlık ticari tasarım” olarak tanımlanan kafa karıştırıcı uygulamalar da Kurulun gündeminde yer aldı. 456 dosya için durdurma, 225 dosya için idari para ve durdurma, 17 dosya için ise erişim engeli kararı verildi.

Bakanlıktan tüketicilere hevem de satıcılara uyarı

Bakanlık ayrıca, tüketicilerin özellikle indirimli satış kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları için hem tüketicilere hem de satıcılara yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Satıcılardan; başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkça belirtmeleri, önceki fiyat bilgilerini şeffaf şekilde paylaşmaları ve tüketiciyi yanıltabilecek ifadelerden kaçınmaları istendi.