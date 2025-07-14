Ticaret Bakanlığı'ndan aldatıcı reklamlara 141 milyon TL ceza!
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2025’in ilk yarısında 12.499 reklam dosyasını inceledi; mevzuata aykırı bulunan 753 dosya için toplam 141 milyon TL’yi aşan idari para cezası uygulandı. “Aldatıcı reklamlara geçit yok” mesajı verilen açıklamada, 838 dosyanın karara bağlandığı belirtildi. Elektrikli araç tanıtımları ve dijital abonelik süreçleri de kurulun gündemindeydi. Bakanlık, hem tüketicilere hem de satıcılara indirim kampanyaları konusunda dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 2025'in ilk 6 ayında tüketiciyi yanıltıcı reklamlara geçit vermedi. Bakanlığın X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ocak-haziran döneminde toplam 12.499 dosya incelendi, bunlardan 753'ü mevzuata aykırı bulundu. Uygulanan idari para cezalarının toplamı ise 141 milyon TL'yi aştı.
838 dosya karara bağlandı
Açıklamada, “Tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla aldatıcı reklamlara ve haksız ticari uygulamalara karşı mücadelemiz kararlılıkla sürmektedir” mesajı verildi. Kurul tarafından karara bağlanan 838 dosyada; durdurma, erişim engeli, düzeltme kararı ve para cezası gibi çeşitli yaptırımlar uygulandı.
Elektrikli araçların menzil tanıtımları, dijital abonelik süreçleri ve “karanlık ticari tasarım” olarak tanımlanan kafa karıştırıcı uygulamalar da Kurulun gündeminde yer aldı. 456 dosya için durdurma, 225 dosya için idari para ve durdurma, 17 dosya için ise erişim engeli kararı verildi.
Bakanlıktan tüketicilere hevem de satıcılara uyarı
Bakanlık ayrıca, tüketicilerin özellikle indirimli satış kampanyalarında mağduriyet yaşamamaları için hem tüketicilere hem de satıcılara yönelik önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. Satıcılardan; başlangıç ve bitiş tarihlerini açıkça belirtmeleri, önceki fiyat bilgilerini şeffaf şekilde paylaşmaları ve tüketiciyi yanıltabilecek ifadelerden kaçınmaları istendi.
Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu 2025 İlk Yarıyılda Aldatıcı Reklamlara Geçit Vermedi— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) July 14, 2025
(14.07.2025) pic.twitter.com/3wh6qlbNta