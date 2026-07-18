Ticaret Bakanlığı'ndan indirim kampanyalarına sıkı denetim: Milyonluk ceza kapıda

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Ticaret Bakanlığı, indirimli satış kampanyalarına yönelik denetimlerini artırdı. Artan tüketici şikayetleri ve tespit edilen ihlaller üzerine yürütülen çalışmalarda, indirim reklamlarının "Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği" hükümlerine uygun olması gerektiği vurgulandı.

Edinilen bilgilere göre, özellikle indirimli satışların tüketicilerin satın alma kararları üzerindeki etkisi dikkate alınarak saha kontrolleri sıklaştırıldı.

Yanıltıcı indirim hesaplarına inceleme

Denetimlerde, "yüzde 50 + yüzde 20 + yüzde 10" şeklinde art arda uygulandığı belirtilen indirimlerin tüketiciyi yanıltabildiği ve gerçek indirim oranı konusunda kafa karışıklığına neden olduğu belirlendi.

Ayrıca reklamların ana metninde tüm ürünlerde indirim varmış izlenimi oluşturulmasına rağmen, dipnotlarda çok sayıda ürünün kampanya dışında bırakıldığı tespit edildi. Kampanya şartlarının okunması güç küçük ve silik puntolarla yazılması ile indirimlerin başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verilmemesi de dikkat çeken ihlaller arasında yer aldı.

Sadakat kartı kullanan müşterilere yönelik kampanyalarda ise referans fiyatların gerçeği yansıtmayacak şekilde yüksek gösterildiği uygulamalar da denetimlerde incelenen başlıklardan biri oldu.

39,9 milyon liraya kadar ceza uygulanabiliyor

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında mevzuata aykırı reklam yapan reklam verenler, reklam ajansları ve yayın mecraları hakkında yaptırım uygulanabiliyor. Reklam Kurulu, ihlalin niteliğine göre reklamın durdurulmasına, aynı yöntemle düzeltilmesine veya idari para cezası verilmesine karar verebiliyor.

İdari para cezaları, reklamın yayımlandığı mecra dikkate alınarak 99 bin 339 liradan başlayıp 39 milyon 916 bin 524 liraya kadar çıkabiliyor. Ceza tutarı belirlenirken haksız kazancın boyutu, tüketicinin uğradığı zarar ve sorumluların kusur durumu da değerlendiriliyor.

Bakanlıktan mevzuata uyum uyarısı

Bakanlık, hem tüketicilerin mağduriyet yaşamaması hem de işletmelerin yüksek tutarlı yaptırımlarla karşı karşıya kalmaması amacıyla ilgili meslek kuruluşları ile üyelerini bilgilendirdi.

Uzmanlar, reklam içeriklerinin yürürlükteki mevzuata tam uyumlu hazırlanması gerektiğini belirtirken, spekülatif fiyat hareketlerine neden olan ve dürüst ticaret ilkelerine aykırı uygulamaların yakından izlenmeye devam edileceğini ifade etti.