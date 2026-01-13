Ticaret ve perakende satış hacmi kasımda arttı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,1, perakende satış hacmi ise yıllık yüzde 14,2 artış kaydetti.
TÜİK verilerine göre,2025 yılı Kasım ayında ticaret satış hacmi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,2 arttı.
Aylık bazda da yükseliş var
Ticaret satış hacmi 2025 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 0,6 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 0,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 1,5 arttı.