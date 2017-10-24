TİM: 4 firma kararı kurallara aykırı

24 Ekim 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Rusya'nın domates ihracatı için yalnızca 4 firmaya izin vermesini eleştirdi.

Büyükekşi, "Rusya'nın domates ihracatında sadece 4 firmaya izin vermesi son derece yanlış. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, 'bize ihracatçılardan çok büyük baskı var' diyor. Beni her gün bir firma arıyor. Binlerce firma var. Rusya izni 4 firmaya verirse diğer firmalar ne olacak?" dedi.

Firmaların, bu koşulların kabul edilmesini istemediğini, mütekabiliyet gereği Rusya'dan buğday, mısır gibi ürünlerin ithalatına benzer şekilde 4 firma şartı getirilmesini önerdiğini belirten

Büyükekşi, "Biz geçmişte 35 milyar dolar ticaret hacmini yakalamışız. Şu andaki rakam 20 milyar doların altında. Böyle yaparak bir yere varamayız" diye konuştu.

Bu firmaların isimlerini ve neye göre belirlendiklerini bilmediğini söyleyen Büyükekşi, "Bu firmalar kimler bilmiyorum. Şartlar nasıl belirlendi bilmiyorum. Bu 4 firmanın 50 bin ton domatesi satması Dünya Ticaret Örgütü kurallarına aykırı. Aykırı bir şeyi kabul etmek de doğru değil. Türkiye'deki rekabete aykırı" ifadelerini kullandı.

Zeybekci: 4 firma kararına karşıyız

"Rusya 4 firmayı neye göre seçti?"

Kaynak: AA