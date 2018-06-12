TİM adayları çalışmalara başladı

12 Haziran 2018

SERCAN AKINCI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 30 Haziran'daki Genel Kurulu ile yeni başkanını seçecek. Şu an Oğuz Satıcı, Tahsin Öztiryaki ve İsmail Gülle adaylığını açıklayan isimler.

Adaylıklarını resmi olarak açıklayan adaylar ise sahada çalışmalara başladı. 'Delegeye dokunmak' isteyen adaylar Türkiye genelindeki tüm ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerini ziyaret edecekler.

Adaylığını ilk açıklayan TİM eski Başkanı Oğuz Satıcı şimdiden ziyaretlerine başladı. Satıcı için kulislerde Ege Bölgesi'nde güçlü olduğu ifade ediliyordu.

Tahsin Öztiryaki de bayramdan sonra ziyaretlerine başlayacak. İlk durağının Ankara olabileceğine işaret eden Öztiryaki daha sonra diğer genel sekreterlikleri de ziyaret etmeyi planlıyor.

İsmail Gülle ise adaylığını resmi olarak en son açıklayan isim olsa da uzun zamandır sahalarda. Gülle de diğer iki aday gibi resmi açıklamanın ardından delege ziyaretlerini tekrarlayacak.

Öte yandan adaylar TİM delegelerine çeşitli yollarla ulaşmaya başladılar. Oğuz Satıcı bugün delegelere gönderdiği mesajında, şu ifadeleri kullandı: "İhracatımızı yeniden şahlandırmak; dünya ticareti içindeki payımızı arttırmak için sizlerden gelen sefer görev emri ile Türkiye İhracatçılar Meclisimizin Başkanlığa aday oluyorum.

İhracatımızın daha hızlı arttırılması hedefine ulaşmak için, yeniden başlatmak zorunda olduğumuz topyekûn seferberlikte, devlet ve hükümet katında güçlü, ulusal ve küresel seviyede itibarlı, İhracatçı birliklerimizle ve ihracatçımızla el ele yürüyen, etkin bir Türkiye İhracatçılar Meclisine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var."

Adaylardan İsmail Gülle de delegelere aday tanıtım videosu ve destek açıklamalarının olduğu videoları gönderdi.