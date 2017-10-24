TİM Başkanı Büyükekşi: AB'ye ihracatta sorun yok

24 Ekim 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, başta Türkiye-Rusya arasındaki ticaret hacmi olmak üzere dış ticarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Büyükekşi, Türkiye'nin Rusya'ya en yüksek ihracat rakamının 2013'te 7 milyar dolar ve Rusya'dan ithalatta en yüksek tutarın 2012'de 26,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Bu ülkeye ihracatın 2014'te 5,9 milyar dolara gerilediğini belirten Büyükekşi, 2015'te özellikle Rusya'daki ekonomik krizden dolayı ihracatın 3,6 milyar dolara indiğini söyledi. Büyükekşi, geçen yıl Rusya'ya ihracatın yüzde 52 azalışla 1,7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, petrol ve doğal gaz fiyatlarının düşmesiyle birlikte Türkiye'nin ithalatının da gerilediğini aktardı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde Rusya'ya ihracatın yüzde 53 artışla 1,8 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Büyükekşi, "Aynı trend devam ederse Rusya'ya ihracatta ilave 1 milyar dolar artış bekliyoruz. Bu yılın tamamında ihracatın 2,7 milyar doları bulmasını öngörüyoruz." dedi.

Büyükekşi, iki ülke arasında siyasi ilişkilerin hızla gelişmesine karşın bunun ticaret hacmine yansımamasının nedenlerin "emtia fiyatlarındaki sert düşüş nedeniyle Rusya ekonomisinin iyileşememiş olması" ve "bütün engellerin ilk etapta kaldırılmaması olduğunu" söyledi.

"Rus vatandaşları Türk ürünlerinden memnun"

TİM Başkanı Büyükekşi, 26 ülkeden 2 bin 520 firma ile yüz yüze görüşmek suretiyle bir algı araştırması yaptırdıklarını, Rusya'da Türk ürünlerinden memnuniyetin yüzde 66 olduğunu söyledi. Rus vatandaşların yüzde 13'ünün "Tek tercihim Türk ürünleri" dediğini aktaran Büyükekşi, "Rus vatandaşların yüzde 42'sinin birkaç tercihi var ve birisi de Türkiye... Düşünce olarak Rusların yüzde 54'ü Türk mallarına karşı 'düşüncem olumlu' diyor." ifadelerini kullandı.

"Türkler Rusya'da sera kurdu"

Rusya'dan et ithalatı ile domates ihracatının birbirinin koşulu olmadığını ancak bunun birtakım standartları bulunduğunu kaydeden Büyükekşi, Türkiye'deki bazı firmaların, Rusya'da sera kurduğunu, bir süre işlettikten sonra devrini yaparak ülkeye geri döneceğini aktardı.

İhracat eğilim araştırmasında geçen yıllarda Rusya'nın hep birinci çıktığını ancak iki ülke arasındaki uçak krizi sonrası Rusya'nın arka sıralara düştüğünü belirten Büyükekşi, son yapılan ankette Rusya'nın tekrar birinci sıraya yükseldiğini, ikinci sırada Katar ve üçüncü sırada Almanya'nın olduğunu bildirdi.

"Rus turist sayısı 4,5 milyonu geçebilir"

Büyükekşi, 2016 yılında 866 bin Rus turistin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, 2015 ve 2014'te sırasıyla 3,3 milyon ve 4,5 milyon turistin geldiğini belirtti. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 3,3 milyon turistin Türkiye'de ağırlandığını ifade eden Büyükekşi, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 336 bin olduğunu ve bunun yüzde 892 artışa işaret ettiğini kaydetti. Bu eğilimin devam etmesi halinde Rus turist sayısının yıl sonunda 4,5 milyonu geçebileceğini bildiren Büyükekşi, ticarette TL ve ruble kullanımının fiiliyatta yapıldığını, yerel para kullanımının yaygınlaşması için asıl işin ilgili ülke merkez bankalarına düştüğünü söyledi.

"İsrail ile en kötü dönemde bile ticaret arttı"

TİM Başkanı Büyükekşi, bu yılın ocak-eylül döneminde Almanya'ya ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış kaydettiğini, AB'ye ihracatta herhangi bir sıkıntı olmadığını, Almanya ve diğer AB ülkelerinden yumuşak açıklamalar gelmeye başladığını ifade etti.

Büyükekşi, İsrail ile en kötü olunan dönemlerde bile dış ticaret hacminin arttığını, ülke ilişkilerinin gelişmesinde iş adamlarının önemli rol oynaması gerektiğini söyledi. Bir ülke pazarına bir günde girilmediğini, bunun çok uzun zaman aldığını anlatan Büyükekşi, "Bir günde ilişkilerin kesilmesi gibi durum yok. Bütün ülkelerin rekabet avantajları var. Türkiye'nin rekabet avantajları; hizmet kalitesi, fiyat ve lojistik olarak coğrafi konumu..." şeklinde konuştu.

"İhracat artışının yüzde 50'si otomotivden gelecek"

AB'ye ihracatta en önemli kalemin otomotiv sektörü olduğunu vurgulayan Büyükekşi, otomotiv sektörü ihracatının yılı yüzde 30-35 artışla tamamlayacağını ve bunun da 7 milyar dolar anlamına geleceğini söyledi. Büyükekşi, otomotiv ihracatının yüzde 70'inin AB'ye yapıldığını belirterek, "Ford, Fiat ve Toyota bu yıl ihracatta birincilik için yarışıyor. Bu yıl ihracattaki artışın yüzde 50'si otomotiv sektöründen gelecek." diye konuştu.

"Irak'a ihracat yüzde 25 arttı"

Mehmet Büyükekşi, bu yılın ocak-eylül döneminde Irak'a ihracatın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25 civarında artış gösterdiğini, Irak'a ihracatın sadece yüzde 30'unun Irak'ın kuzeyine yapıldığını, kısa vadede bir sorun olacağını ancak asıl düşünülmesi gerekenin Türkiye'nin menfaati olduğunu söyledi.

"Şirketimin başına döneceğim"

Öte yandan Büyükekşi, TİM Başkanlığının sona ermesinin ardından şirketinin başına döneceğini söyledi. Büyükekşi, "Ben bir iş adamıyım. Bürokrat değilim. Şirketimin başına döneceğim. 42 tane başkanın görev süresi doluyor. 18 tane başkan görevine devam edecek. Neredeyse yüzde 70'lik bir yenilenme olacak. Şu anda konuşmanın bir manası yok." dedi.

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Kaynak: AA