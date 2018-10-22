TİM Başkanı Gülle'den URTİM'e ziyaret

22 Ekim 2018

Hadımköy-Arnavutköy Sanayici ve İş Adamları Derneği (HASİAD) tarafından düzenlenen bir toplantıya katılan ve bölgedeki fabrikaların sorunlarını dinleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, toplantının ardından 54 ülkeye ihracat yapan kalıp ve iskele sistemleri üreticisi URTİM'i ziyaret etti. Gülle, mevcut kur seviyelerinin ihracatın çok yukarılara taşınması gereken kurlar olduğunu belirterek, "Bize düşen ihracatı en iyi şekilde yükseltmek” dedi.

Ekonomide şu anda finansman konusunun çok önemli bir gündem maddesi olduğunu belirten Gülle, bankalarla ilgili şikayetlerin herkesin malumu olduğunu söyledi. Onun ötesinde Türkiye’nin satmakla ilgili bir sorunu olmadığını vurgulayan Gülle, "Bu kurlar artık Türkiye'nin ihracat yapması gereken kurlar, ihracatın çok yukarılara taşınması gereken kurlar. Bize düşen ihracatı en iyi şekilde yükseltmek” dedi. İş adamlarının üreterek, daha fazla ihracat yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunduğunu ifade eden Gülle, TİM olarak, iş adamlarının karşılaştığı sıkıntıların çözümü için çalıştıklarını, sorunların çözümünün takipçisi olduklarını söyledi.

Hüseyin Bozdağ’ın Başkanı olduğu HASİAD toplantısının ardından Hadımköy'de bulunan URTİM’i ziyaret eden Gülle, “İskele kalıp sektörü ülke ekonomimiz için önemli bir sektör. URTİM de bu sektörde ön plana çıkmış başarılı şirketlerimizden. Fabrika ziyaretiyle kalıp ve iskele sektörünün çok kapsamlı bir iş alanı olduğunu gördüm. URTİM inşaat projelerinin dışında endüstriyel tesis, tersane, rafineri ve çevrim santralleri projeleri için de sistemlerini ihraç ediyormuş. Dünya genelinde farklı projelerde Türk kalıp ve iskele sistemlerinin kullanılması gurur verici.” dedi.

54 ülkeye ihracat

Gülle’nin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren URTİM Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Urfalılar ise, TİM Başkanı Gülle’nin bölgedeki fabrikaların sorunlarını dikkate almasından dolayı da son derece mutlu olduğunu kaydetti.

URTİM olarak inşaatın yanı sıra endüstriyel tesisler, tersaneler, rafineriler ve çevrim santralleri alanında uzmanlaşmalarının kendilerine büyük katkı sağladığını anlatan Urfalılar, "Farklı sektörlere ve farklı ülkelere odaklanmış olmanın avantajlarını her zaman yaşıyoruz. Geliştirdiğimiz sistemler ile inşaatlarda, tersanelerde ve endüstriyel tesislerde zaman, maliyet avantajı ve İSG kurallarına uygun güvenli çalışma sağlıyoruz. URTİM olarak üretimimizin yüzde 70'ini, aralarında Malezya, Kanada, Katar, Ürdün, Ekvator Ginesi, Senegal, Nijerya ve Kenya, Birleşik Arap Emirlikleri’nin de bulunduğu 54 ülkeye ihraç ediyoruz” diye konuştu.