TİM Başkanı Gültepe: Zor dönemin geride kaldığını düşünüyoruz

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, tekstil ve hazır giyim sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Texhibition İstanbul Kumaş ve Tekstil Aksesuarları Fuarı'nın açılışında konuşan Gültepe, tekstil ve hazır giyimin sanayisiyle birlikte Türkiye'nin en güçlü ve büyük sektörlerinden biri olduğunu söyledi.

Gültepe, Texhibition İstanbul'un gelecek dönemde kendi alanında dünyanın sayılı fuarlarından biri haline gelmesini beklediklerini ifade etti.

2029'da 450 milyar dolarlık ihracat hedefi

Orta Vadeli Program'da (OVP) rekabetçilik, ihracat ve üretime ağırlık verilmesini olumlu değerlendiren Gültepe, 2029 yılı için mal ve hizmet ihracatında 450 milyar dolarlık hedef belirlendiğini hatırlattı.

Bu hedef doğrultusunda üretmeye, ihracatı artırmaya, uluslararası fuarlara katılmaya ve ticaret heyetleri düzenlemeye devam edeceklerini belirten Gültepe, ihracat pazarlarındaki mevcut konumun korunmasının önemine dikkati çekti.

"Pazarlarımızı korumaya devam edeceğiz"

Texhibition İstanbul'un tekstil sektörünün uluslararası alıcılarla buluştuğu önemli platformlardan biri olduğunu vurgulayan Gültepe, fuara 100'den fazla ülkeden alıcı geldiğini belirtti.

Gültepe, “Pazarlarımızı aynı şekilde korumaya devam edeceğiz. Ben sektörün geleceğine bu kapsamda inanıyorum. Zor dönemin geride kaldığını düşünerek önümüzdeki dönemlerin çok daha iyi, rekabetçilik konusunda güçlü olacağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.