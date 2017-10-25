TİM: Birbirimizin külüne muhtacız

25 Ekim 2017

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi İzmir'de düzenlenen Ege Ekonomik Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

2016 yılında 2.6 milyar dolara kadar gerileyen Türkiye-Yunanistan ticaret hacminin, 2017 yılında hızlı bir artışa geçtiğini söyleyen Büyükekşi, "Yılın ilk 8 ayında Yunanistan'a ihracatımızda yüzde 11'lik bir artış var. Yunanistan'ın bize ihracatında ise tam yüzde 38'lik bir artış söz konusu. Yıl sonunda ise dış ticaret hacmimizin 3 milyar doları aşacağına inanıyoruz. Ardından da, en kısa zamanda 10 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye ve Yunanistan'ı, bir denizin ayırdığı iki yaka, birbirinin külüne muhtaç iki komşu ve ortak bir gelecek kurgulayan iki müttefik" olarak tanımlayan Büyükekşi, "Elbette, bazı farklılıklarımız olabilir. Ancak bizim kültürümüz, hayata bakış açımız, hatta yediğimiz içtiğimiz ve çalıp söylediğimiz de bir. Bunlara bir de ticari işbirliğini eklediğimizde ortaya müthiş bir potansiyel çıkıyor. Bunu kullanmak da bizlere düşüyor" diye konuştu.

Yunanistan ile ticaretin istikrarlı ve kalıcı şekilde artması hedefleniyor

2013 yılında iki ülke başbakanının Türk-Yunan İş Forumu'nda bir araya geldiğini ve 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi koyduklarını hatırlatan Mehmet Büyükekşi, "Ancak geçtiğimiz yıl, ticaret hacmimiz 10 önceki seviyesi olan 2,6 milyar dolara geriledi. 2017 sadece bizim için değil aynı zamanda Yunanistan için de bir atılım yılı. Beklentilerin üzerinde büyüyeceğimiz, dış ticarette rekorlar kıracağımız bir yıl. Burada asıl istediğimiz şey, ticaretimizin istikrarlı ve kalıcı bir şekilde artması" şeklinde değerlendirmede bulundu.