TİM'de Haluk Okutur istifa edebilir

30 Haziran 2018

SERCAN AKINCI

İSTANBUL - Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yeni başkanının İsmail Gülle olmasının ardından ilk gelişme İstanbul Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçıları Birliği'nde yaşanabilir. Genel Kurul sırasında konuştuğumuz Birlik Başkanı Haluk Okutur, Gülle'nin başkan olması halinde rahat bir çalışma ortamı sağlamak adına istifa edebileceğinin sinyalini vermişti.

Sonuçların açıklanmasının ardından aradığımız Haluk Okutur, istifa seçeneğinin masada olduğunu yineledi. TİM bünyesindeki tüm seçimlerde İsmail Gülle ile karşı karşıya geldiklerini kaydeden Okutur, şöyle devam etti: "Seçim dönemi boyunca gerek Tahsin Öztiryaki ile gerekse Oğuz Satıcı ile yakın çalıştık. İsmail Bey ile görüşeceğim. Birlikte çalışma ihtimalimiz yoksa istifa seçeneğini değerlendirebilirim. Önemli olan Türkiye'nin ihracatı. İsmail Bey'e bu nedenle rahat bir çalışma ortamı sunmak isterim."