Timothy Ash Moody’s kararını değerlendirdi: Daha fazlası gelebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu 2 kademe artırarak "B3"ten "B1"e yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Moody's'ten yapılan açıklamada, kredi notunun B1'e yükseltilmesinin temel itici gücünün yönetimdeki gelişmeler, özellikle ortodoks para politikasına kararlı ve giderek daha iyi yerleşen geri dönüş olduğu belirtildi.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de 2 kademe not artırımının nadiren görüldüğüne dikkati çekti.

"Daha fazlasının geleceğini gösteriyor"

Bu kararın Moody's'in Türkiye'nin kredi notu konusunda Standard & Poor's'un (S&P) ve Fitch Ratings'in ne kadar gerisinde olduğunu ve onlara yetişmesi gerektiğini ortaya koyduğunu belirten Ash, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in reformlarının etkisini gösterdiğini söyledi.

Ash, "Türkiye'nin kredi notunun 2 kademeli yükseltilmesi ve olumlu görünüm, daha fazlasının geleceğini gösteriyor" diye konuştu.

Moody's ocak ayında da Türkiye'nin kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı.

Diğer kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P, mayıs ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korumuştu.

Fitch Ratings ise martta Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirmişti.