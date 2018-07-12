TİO'lara 300 bin TL sermaye, 150 bin TL belge ücreti şartı geldi!

Yeni yönetmeliği DÜNYA’ya değerlendiren Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eldener, “UTİKAD olarak uzun süredir üzerinde çalıştığımız, her adımını yakından takip ettiğimiz ve sektörümüzün iş yapış şekillerini, belki de bir noktada geleceğini belirleyecek olan Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği geçtiğimiz hafta yayınlandı. Taslak yönetmelik ilk yayınlandığı andan itibaren hem yönetim kurulumuz ve çalışma gruplarımız hem de icra kurulumuz tarafından yürütülen çalışmaların sonuç verdiğini ve görüşlerimizin çoğunun yönetmeliğe yansıdığını görmek bizleri memnun etti” diye konuştu.

Yeni yönetmelikte çoğu madde sektörün talepleri dikkate alınarak değiştirilirken, bazı maddeler ise sektörü zorlayacağı belirtiliyor. 1 Ocak’ta devreye alınacak yönetmelikle artık bu alanda yetki belgesi alabilmek için en az 300 bin TL sermayeye sahip olmak ve 150 bin TL yetki belgesi ücretini gözden çıkarmak gerekiyor. Ceza miktarları ciddi oranda artıyor, “taşıyıcı sorumluluk sigortası” zorunluluğu geliyor...

1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan yönetmelik ile taşıma işleri organizatörlerine organize ve taahhüt ettiği taşımadan doğan sorumluluklar için “taşıyıcı sorumluluk sigortası” yaptırma zorunluluğu getirildiğinin de altını çizen Eldener, “Bu ve diğer maddelerle ilgili olarak yönetmelik hükümlerinin ihlali durumunda uygulanacak idari para cezaları da yönetmeliğin 21. maddesinde düzenlenmiş. Oldukça sert ve yüksek para cezaları olduğunu görüyoruz” dedi. Yönetmeliğin 18. maddesinin 3. fıkrası’nda yer alan “Gönderen ve alıcı taşıttırdığı yükün, varış gümrüğüne varmasından sonra cirolamış olduğu taşıma senedini ve kararlaştırılmış olan taşıma bedeli ile taşımadan doğan diğer bedelleri, düzenlenen taşıma senedi gereğince, taşıma işleri organizatörüne vermek ve ödemekle yükümlüdür” hükmünü de vurgulayan UTİKAD Başkanı; “Bu hükmün Taşıma İşleri Organizatörleri açısından verdikleri hizmetlerin ödemelerini alma yönünde bir dayanak sağladığını düşünüyoruz” diye konuştu.

Gemi acenteleri ve hava kargo acentelerinin ‘taşıma işleri organizatörü’ olarak faaliyet gösterebilmeleri için yetki belgesi almaları gerektiğini de belirten UTİKAD Başkanı, “Halihazırda R ve DD yetki belgesi bulunduran taşıma işleri organizatörleri ise belge süreleri doluncaya kadar mevcut belgeleri ile faaliyetlerine devam edebilecekler. Ancak yetki belgesi sürelerinin dolmasının ardından yenileme ücreti ödeyerek mevcut belgeleri yerine TİO belgesini alabilecekler” dedi.

"Taban /tavan fiyat belirlenmemeli'

"Taşıma İşleri Organizatörlerinin hizmet kalemlerine taban ve tavan ücreti getirilmesine yönelik 7. madde ise serbest piyasa koşullarında rekabetçiliği engelleyen bir müdahale endişesini akıllara getiriyor" diyen Eldener, şöyle devam etti: "Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren ve bir ticari işletme olan taşıma işleri organizatörlerine taban/tavan ücreti belirlenmek istenmesi serbest ticaret ortamına uymayan bir yaklaşım. Tüm endişelerimize rağmen yeni yönetmeliğin hızla büyüyen ve gelişen, dünya standartlarında bir sektör haline gelerek Türkiye’nin ikinci güçlü hizmet ihracatçısı olan lojistiğe hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Bu süreçte görüşleriyle bizi yalnız bırakmayan tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza emekleri için çok teşekkür ederiz."