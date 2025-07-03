Tiryakilere kötü haber: Sigara ve içkiye büyük zam geliyor!

Tütün ürünlerinden alkol ve akaryakıta kadar pek çok kalemi etkileyen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılının ilk 6 ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 15,71 olarak gerçekleşti.

Bu rakamla birlikte akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’sine uygulanacak olan otomatik artış oranı da netleşti.

Sigaraya en az 10 TL zam

Hesaplamalara göre, sigara ve alkollü içkilerde ÖTV zammı ile beraber fiyatlar en az 10 lira artacak. Buna göre en düşük sigara fiyatı da 70 liradan 80 liraya yükselecek. Sigaradan alınacak en düşük ÖTV de yüzde 15,71’lik artışla 42,37 liraya yükselecek, bir paket sigaradan alınan toplam vergi ise KDV ile birlikte en az 65 lirayı bulacak.

Alkollü içkilerde de zam kapıda

Tütün ürünlerinde olduğu gibi, alkollü içkilerde de fiyatlar en az yüzde 15 artacak. Üreticilerin ilave maliyet baskılarını da yansıtması hâlinde, fiyatların 10–15 TL arasında artacağı tahmin ediliyor.