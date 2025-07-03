Tiryakilere kötü haber: Sigara ve içkiye büyük zam geliyor!
Tüketiciye yansıyan fiyat artışlarının da habercisi olan yılın ilk yarısına ilişkin ÜFE verisi belli oldu. Yılın ilk 6 ayında ÜFE yüzde 15,71 olarak gerçekleşirken tiryakileri üzecek zam oranları da netleşmeye başladı. ÜFE verisi ile şekillenen ÖTV zammı ile birlikte, bu ay sigara ve alkolde en az 10 TL’lik fiyat artışı beklenirken, akaryakıt ürünlerinde de pompa fiyatlarının yukarı yönlü güncellenmesi bekleniyor.
Tütün ürünlerinden alkol ve akaryakıta kadar pek çok kalemi etkileyen Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılının ilk 6 ayına ait Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 15,71 olarak gerçekleşti.
Bu rakamla birlikte akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin ÖTV’sine uygulanacak olan otomatik artış oranı da netleşti.
Sigaraya en az 10 TL zam
Hesaplamalara göre, sigara ve alkollü içkilerde ÖTV zammı ile beraber fiyatlar en az 10 lira artacak. Buna göre en düşük sigara fiyatı da 70 liradan 80 liraya yükselecek. Sigaradan alınacak en düşük ÖTV de yüzde 15,71’lik artışla 42,37 liraya yükselecek, bir paket sigaradan alınan toplam vergi ise KDV ile birlikte en az 65 lirayı bulacak.
Alkollü içkilerde de zam kapıda
Tütün ürünlerinde olduğu gibi, alkollü içkilerde de fiyatlar en az yüzde 15 artacak. Üreticilerin ilave maliyet baskılarını da yansıtması hâlinde, fiyatların 10–15 TL arasında artacağı tahmin ediliyor.