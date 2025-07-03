ÖTV’de otomatik artış: Yİ-ÜFE oranı yüzde 15,71 oldu

TÜİK’in haziran ayı enflasyon verisini açıklamasıyla birlikte, yılın ikinci yarısında geçerli olacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artış oranı da netleşti. İlk altı aylık Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) doğrultusunda yapılan otomatik artış oranı yüzde 15,71 olarak belirlendi.

Bu oran doğrultusunda, akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinde maktu ÖTV tutarları güncellenecek. Vergi artışlarının pompa fiyatlarına ve perakende ürünlere doğrudan yansıması bekleniyor.

Sigara fiyatlarında 8-10 lira artış

Tütün ürünlerinde yüzde 15,71’lik vergi artışıyla birlikte en düşük sigara fiyatına 8 ila 10 TL arasında zam öngörülüyor. Yapılacak artışla, paket başına tüketici fiyatlarının önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.

Akaryakıtta ÖTV zammı bu gece yürürlüğe girebilir

Akaryakıt ürünleri için uygulanacak yeni ÖTV tutarlarının bu gece itibarıyla devreye girmesi bekleniyor. Şu anda litre başına 11,9819 TL olan benzinin ve 11,2327 TL olan motorinin maktu ÖTV’si yüzde 15,71 oranında artırıldığında, KDV etkisiyle birlikte pompa fiyatlarına benzinde yaklaşık 2,26 TL, motorinde ise 2,12 TL zam yansıyacak. Böylece ÖTV’nin toplam pompa fiyatı içindeki payı yeniden yüzde 30’un üzerine çıkacak.

Alkolde litre başına 214 TL ek vergi

Alkollü içeceklerde de benzer bir güncelleme öngörülüyor. Örneğin, 1 litre rakının ÖTV’si mevcutta 1.365,72 TL seviyesindeyken, yüzde 15,71’lik artışla bu tutarın yaklaşık 214 TL yükselerek 1.579 TL’ye çıkması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aksi bir karar alınmadığı sürece yapılacak olan nihai düzenlemenin bu gece Resmî Gazete veya ilgili idari düzenlemeyle yürürlüğe girmesi öngörülüyor.