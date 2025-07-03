Yurt içi üretici fiyatları haziranda yıllık yüzde 24,45 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 23,79 arttı.



Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 25,66 artış, imalatta yüzde 23,79 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 28,25 artış ve su temininde yüzde 61,04 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 21,77 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 29,92 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 26,45 artış, enerjide yüzde 24,15 artış ve sermaye mallarında yüzde 27,40 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 1,84 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 0,71 artış, imalatta yüzde 1,84 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 9,94 artış ve su temininde yüzde 6,50 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,77 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,12 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,12 artış, enerjide yüzde 8,42 artış ve sermaye mallarında yüzde 2,26 artış olarak gerçekleşti.