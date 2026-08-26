TMO'dan fındık üreticilerine uyarı: Geçen yılın ürünü alınmayacak

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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Ordu'nun Altınordu ilçesinde fındık alımlarının sürdüğü depoda incelemelerde bulundu.

Fındık alımlarına 24 Ağustos'ta başladıklarını belirten Güldal, üreticilerin randevu sistemi üzerinden kendilerine uygun günleri seçerek ürünlerini teslim etmeye başladığını söyledi. Sezonun ilk günlerinde kurutma süreci nedeniyle teslim edilen ürün miktarının daha düşük olduğunu ifade eden Güldal, ilerleyen günlerde alımların hızlanmasını beklediklerini belirtti.

TMO'nun son üretici ürününü getirene kadar alımlara devam edeceğini söyleyen Güldal, gerekli depo, finansman ve personel hazırlıklarının tamamlandığını kaydetti.

Geçen yılın fındığı için net uyarı

Alım kriterlerinin daha önceden ilan edildiğini belirten Güldal, "TMO'nun eksperleri fındık alımında son derece yetkinler. Kendilerini çok iyi yetiştirdiler. Bu anlamda bir eksik ya da problemimiz yok." dedi.

Güldal, üreticilerin özellikle eski ve yeni mahsulü birbirine karıştırmaması gerektiğini vurguladı. Geçen yıldan kalan fındıkların bu yılın mahsulüne karıştırılması halinde ürünün geri çevrileceğini belirten Güldal, "Geçen yılın ürünleri kesinlikle alınmayacaktır." dedi.

Ödemeler 21'inci günden itibaren

Ürün bedellerinin teslimattan sonraki 21'inci günden itibaren ödendiğini açıklayan Güldal, TMO'nun fındık alım görevinin 31 Aralık'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Geçen sezon kuraklık ve zirai don nedeniyle rekoltenin düştüğünü hatırlatan Güldal, bu yıl ise fındık dahil birçok tarımsal üründe daha verimli bir sezon yaşandığını ifade etti.