TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu teker teker sıraladı! 'Emek yoğun sektörler zor durumda, ek destekler verilmeli'

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Türkiye ekonomisinin temel direği olan firmaların korunması ve emek yoğun sektörlere acil destek sağlanması çağrısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu, firmaları "Türkiye'nin milli serveti" olarak nitelendirerek, ülkenin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunması gerektiğinin altını çizdi.

"Emek yoğun sektörlere ek destekler sağlanmalı"

Hisarcıklıoğlu, özellikle tekstil/hazır giyim, deri/ayakkabı ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerin zorlu bir süreçten geçtiğini ve bu sektörlere ek desteklerin sağlanması gerektiğini yineledi. Pandemi döneminde başarılı bir şekilde uygulanan kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneğinin yeniden devreye alınmasının önemine dikkat çekti.

Ekonominin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için KOBİ'ler başta olmak üzere reel sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini belirten TOBB Başkanı, ticari kredilere ve ticari kredi kartlarına yönelik mevcut kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulundu.

Hisarcıklıoğlu sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Firmalarımız Türkiye’nin milli servetidir. Ülkemizin üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesini korumalıyız. Müteakip defalar dile getirdim. Emek yoğun sektörler zor durumda. Tekstil/hazır giyim, deri/ayakkabı ve mobilya başta olmak üzere emek yoğun sektörlere ek destekler verilmeli. Pandemi döneminde olduğu gibi kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği yeniden devreye alınmalı. Ekonomimizin daha güçlü ve sürdürülebilir bir zeminde büyümesi için KOBİ’ler öncelikli olmak üzere reel sektörün finansmana erişimi kolaylaştırılmalı. Ticari kredilere ve ticari kredi kartlarına yönelik kısıtlamalar kaldırılmalıdır."