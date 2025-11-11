Emek yoğun sektörler alarm veriyor! TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan acil yeni strateji çağrısı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi eylülde aylık bazda yüzde 2,2 oranında düşerken, yıllık bazda yüzde 2,9 artış kaydetti. Ancak üretimdeki genel artışa rağmen tekstil, hazır giyim, mobilya, deri ve ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde daralma yaşanıyor.

"Acilen yeni bir stratejiye ihtiyaç var”

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, yıl başından bu yana tekstilde yüzde 11, hazır giyimde yüzde 22, deride ise yüzde 14 reel kayıp yaşandığını belirterek, bu sektörler için "acilen yeni bir stratejiye ihtiyaç var” uyarısında bulundu.

KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat kapasitesinin korunmasının önemine dikkat çekti.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yıllık bazda yüzde 3,1, imalat sanayi yüzde 2,7, elektrik, gaz ve buhar üretim-dağıtım sektörü ise yüzde 5,3 artsa da eylül ayında bir önceki aya göre imalat sanayindeki yüzde 2,3’lük düşüş sektördeki yavaşlamaya işaret etti.