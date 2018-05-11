TOBB Başkanı: Kazanımların temelinde istikrar var

11 Mayıs 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla TOBB bünyesinde 10, 20 ve 30 yıldır hizmet veren oda ve borsa başkanlarına şeref belgesi takdim edilmesi nedeniyle TOBB İkiz Kuleler'de tören düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, tarihi bir başarı elde edilen istihdam seferberliğinin Erdoğan'ın himayesinde gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Verdiğiniz destekle 1 milyon 500 bin ilave istihdam sağladık." ifadesini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa camiasının istihdamın yanı sıra finansmanda da farkını gösterdiğine işaret ederek, bu anlamda Erdoğan'ın faizlerin düşürülmesi yönündeki çağrısına ilk ve en somut katkıyı oda ve borsaların verdiğini bildirdi.

"Hep daha fazla üretim ve istihdam için çalıştık"

TOBB olarak KOBİ'lere nefes kredisi sağladıklarını ve Türkiye'nin Otomobili Projesi'nde somut adımlar atmaya başladıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, "Allahıma şükürler olsun ki bu camia, üzerine aldığı tüm görevleri yerine getirdi, getirmeye de devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, sadece günü kurtarmak, mevcutla yetinmek gibi bir anlayışta olmadıklarının altını çizerek, "Hep daha fazla üretim, yatırım, istihdam ve ihracat için çalıştık, çalışıyoruz. Her alanda yeni ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz. Bu camianın mensupları, yaşadıkları sıkıntılara rağmen, her sene daha çok iş, daha çok aş sağlıyor. " dedi.

"Güven ve istikrarın değerini biliyoruz"

Rifat Hisarcıklıoğlu, küresel risklerin hem iktisadi hem de coğrafi olarak yeniden arttığı bir dönemden geçildiğine dikkati çekerek, bazı çevrelerin terör örgütlerini kullanarak Türkiye'yi zor duruma düşürmek istediklerini söyledi.

Tüm bunlara karşı içeride safları sıklaştırmaları gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin son yıllarda elde ettiği tüm kazanımların temelinde güven ve istikrar yatıyor. TOBB camiası olarak bunların değerini çok iyi biliyoruz. Zira özellikle 1990'larda güven ve istikrar kaybolduğunda ne sıkıntılar yaşadığımızı unutmadık. Güveni ve istikrarı muhafaza etmeliyiz ki ekonomide yeni bir atılım daha başlatabilelim."



Kaynak: AA