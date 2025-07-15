TOBB Nefes Kredisi'ne büyük ilgi! 11 bin 900 firma 16,2 milyar TL kredi kullandı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla başlatılan Nefes Kredisi kapsamında şimdiye dek 11 bin 900 firmanın toplam 16,2 milyar TL krediye ulaştığını duyurdu.

25 milyar TL'lik üst limit onayı verildi

TOBB'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kredi paketinde kamu tarafından 25 milyar TL'lik üst limit onayı verildiği, bu limite ulaşılana dek başvuruların alınmaya ve kredilerin kullandırılmaya devam edileceği belirtildi.

Kredi tahsis süreci bankalar tarafından yürütülüyor

Açıklamada ayrıca, kredi tahsis sürecinin bankalar tarafından yürütüldüğü vurgulanarak, TOBB, oda ve borsaların kredi onayı veya kullandırımında herhangi bir yetkisinin bulunmadığı ifade edildi.

Yüksek başvuru nedeniyle mevcut limitin yetersiz kaldığına dikkat çekilen açıklamada, ek kaynak talebinin ilgili makamlara iletildiği, bu talebin olumlu karşılanması halinde yeni kredi limitinin de KOBİ'lerin kullanımına sunulacağı açıklandı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"KOBİ'lerin yaşadığı krediye erişim sıkıntısını hafifletmek üzere geçtiğimiz hafta başlatılan TOBB Nefes Kredisi'nde bugün itibariyle 11 bin 900 firmada 16,2 milyar TL tutarında kredi hacmine ulaşıldı. Bu kredi paketinde kamu idaremiz 25 milyar TL için onay vermiş olup bu miktara ulaşana kadar taleplerin alınmasına ve kredinin kullandırımına devam edilecektir.

TOBB Nefes Kredisi kapsamında hangi firmalara kredi kullandırılacağı ve bu kredilerin onayı ilgili bankalarca gerçekleştirilmektedir. TOBB, Oda ve Borsaların kredi verilecek firmaların seçiminde, kredilerin onaylanmasında veya kullandırılmasında bir yetkisi bulunmamaktadır.

Gelen yüksek talep sonrasında yetersiz kalan bu limitin artırılmasına yönelik talebimiz de ilgili makamlara iletilmiştir. Talebimizin olumlu sonuçlanması durumunda bu ilave kredi limiti de KOBİ'lerimizin kullanımına sunulacaktır."