TOBB, seçimi mayısta yapıyor

08 Mayıs 2018

Handan Sema CEYLAN

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin seçimli genel kurulu 14-15 Mayıs tarihlerinde Ankara'da yapılacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 14-15 Mayıs 2018 tarihinde 74. seçimli Genel Kurulu’nu düzenleme kararı aldı.

Ülke 24 Haziran’daki erken seçime hazırlanırken, iş dünyasının seçimlerini erteleyebileceği iddia edilmişti. TOBB’a bağlı 365 oda ve borsa kendi seçimlerini Nisan ayı içinde tamamladı. 1 milyon 350 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük iş örgütü TOBB, seçimlerini planladığı normal rutininde gerçekleştirmeye karar verdi.

Hisarcıklıoğlu, tek aday

74. TOBB Genel Kurulu 14 Mayıs 2018 tarihinde Anıtkabir Ziyareti ile başlayacak. Açılış ertesi gün TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek. Seçimli yapılacak Genel Kurul’da 365 oda ve borsa bundan sonraki dört yıl için başkanlarını belirleyecek. TOBB’da mevcut başkan Rifat Hisarcıklıoğlu’na rakip yok.

‘Türkiye’nin Otomobili’nde detaylar açıklanıyor

Öte yandan TOBB’un son dönemdeki en büyük projesi yerli otoda da süreç belli oldu. Bundan sonra ‘Türkiye’nin Otomobili’ olarak anılacak proje için 11 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla büyük bir tören düzenlenecek. Törende Türkiye’nin Otomobili’nin ismi, kuruluş yeri, kuruluş zamanı ve merakla beklenen CEO’su açıklanacak.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde Türkiye’nin Otomobili’ni üretecek beş babayiğit; Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding (Karsan Otomotiv), Turkcell ve Zorlu Holding (Vestel), Ortak Girişim Grubu da törende önümüzdeki dönem hedeflerini belirtecekler.

Aynı gün TOBB Hizmet Şeref Belgesi Takdir Töreni de yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile düzenlenecek.