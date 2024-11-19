TOBB'dan girişimci kadınlara “2024 yıldızları” ödülü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) iş birliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. ​TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğindeki ödül törenine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da katıldı.

19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde, ‘Kadın istihdamını en fazla artıran şirketler’ ve ‘Girişimci kadın gücü’ ana başlıkları altında verilen ödüllere, bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kadın Girişimciler Ödülleri de eklendi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; kadın istihdamını en çok artıran şirket Focus Kontrol olurken, en çevre dostu RVM Systems Makine, en çok dijitalleşen G Teknoloji Bilişim, ihracatını en çok artıran kadın girişimci şirketi Ak Celep Pamuk Gıda Tarım Ürünleri, ihracatını en hızlı artıran kadın girişimci şirketi Bade Kumaş Tekstil Konfeksiyon, en hızlı büyüyen kadın girişimci şirketi DG Doğru Geri Kazanım oldu. Kıbrıs Türk Ticaret Odası Ödüllerini ise; Mercado Gıda Group, BMP Trade, Cherry Red Adversiting ile Nejat Group firmaları kazandı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada bir kısıtlama olmadan tüm şirketlere açık olan kadın çalışan sayısını en çok artıran şirketler kategorisine dikkat çekerek, “Başvuru yapan şirketlerimizin kadın çalışanlarının, toplam çalışanlara oranı %49 seviyesinde. Yani iki çalışandan bir tanesi kadın. Bu kategoride ödül alacak firmalarımız, 2022-2023 döneminde kadın istihdamını %40 artırmış” dedi.

Girişimci Kadın Gücü kategorisinin ise sadece kadın girişimcilerin başvurularına açık olduğuna vurgu yapan Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Buraya başvuru yapan kadın girişimcilerimiz, Türkiye milli gelir büyümesine göre 1,8 kat hızlı büyümüş. Başvuran kadın girişimcilerimizin %72’si 55 farklı ülkeye ihracat yapıyor. Yine bu kategoriye başvuru yapan kadın girişimcilerimizin %95’i ise gelecekten umutlu. 2025 yılında kapasite artıracağını öngörüyor, 16 ilave kişiye istihdam sağlayacağını söylüyor. Ödül almaya hak kazanan şirketlerimizin ise; 2021-2023 dönemi ortalama büyüme oranı %836. Bu şirketlerimizin %91’i ise çalışanların niteliklerini artırmayı hedefleyen çalışmalar yapıyor, kadın istihdamına öncelik veriyor. İşte fırsat verilirse, kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Bu olağanüstü başarıyı gösteren kadın girişimcilerimizi yürekten kutluyorum.”

TOBB KGK Başkanı Nurten Öztürk

TOBB Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Nurten Öztürk ise kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi için birçok proje geliştirerek kadınların girişimcilik yolculuklarında karşılaştıkları zorlukları aşmalarına, kendilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi.

Öztürk şunları söyledi: “Bugün, kadın girişimciliği sadece ekonomik kalkınma açısından değil, toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da kritik bir öneme sahiptir. Bir kadının iş dünyasında yer alması, topluma sadece ekonomik katkı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda diğer kadınlara da ilham verir. Bu nedenle girişimcilik bir güç kaynağı, bir özgürlük alanıdır.”

Ödül alan şirketler

I-Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket

1.FOCUS KONTROL

2. MAN TÜRKİYE

3. UNIARCH KLİNİK MÜHENDİSLİK

II- Girişimci Kadın Gücü

En Çevre Dostu Kadın Girişimci Şirketi

RVM SYSTEMS MAKİNE

En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimci Şirketi

G TEKNOLOJİ BİLİŞİM

İhracatını En Çok Artıran Kadın Girişimci Şirketi

AK CELEP PAMUK GIDA TARIM ÜRÜNLERİ

İhracatını En Hızlı Artıran Kadın Girişimci Şirketi

BADE KUMAŞ TEKSTİL KONFEKSİYON

En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirket 1.'si

DG DOĞRU GERİ KAZANIM

En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirket 2.'si

MORCADDE E-TİCARET

En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirket 3.'sü

MAYİ TUZ MADENCİLİK

En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirketi 4.'sü

BONETA

En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirket 5.'si

OFM HALI MOBİLYA

En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirket 6.'sı

İNOVMAK MAKİNA

En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirket 7.'si

PREFİ PREFABRİK YAPI ENDÜSTRİ

En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirket 8.'si

POLYETTA TARIM

En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirketi 9.'su

TEKBA GIDA

En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirket 10.'su

ASYA ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ

III - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kategorisi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

Kadın İstihdamını En Çok Artıran Şirket

MERCADO GIDA GROUP ŞİRKETLERİ

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

En Çevre Dostu Kadın Girişimci Şirketi

BMP TRADE

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

En Çok Dijitalleşen Kadın Girişimci Şirketi

CHERRY RED ADVERSITING

Kıbrıs Türk Ticaret Odası

En Hızlı Büyüyen Kadın Girişimci Şirketi

NECAT GROUP