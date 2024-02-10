TOBB’dan iş dünyasına Kırgızistan’a yatırım çağrısı

Ankara-DÜNYA

Forumda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkileri daha yüksek seviyelere çıkarmayı istediklerini söyledi. Kırgızistan'ın büyük bir atılım ve reform sürecine girdiğine işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Kırgızistan'da 500'e yakın Türkiye sermayeli firma faaliyet gösteriyor. Türk müteahhitleri bugüne kadar yatırım bedeli 1 milyar dolar civarında 93 proje gerçekleştirdi. Yeni dönemde çok daha başarılı projelere imza atacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Hedef 5 milyar dolar

İki ülke arasında 5 milyar dolarlık ticaret hedefi olduğunu belirterek iş dünyasına Kırgızistan’a yatırım çağrısında bulunan Hisarcıklıoğlu, "Kırgızistan'a yatırımlarınızda ölçek sadece Kırgızistan pazarı değildir. Kırgızistan'a yapılan yatırımlar, Avrasya Gümrük Birliği sebebiyle çok daha geniş bir coğrafyaya ulaşmak demektir. Bu da 180 milyonluk bir pazar demektir. Ayrıca Kırgızistan Çin'e komşudur. Çin pazarı da göz ardı edilmemelidir" diye konuştu. İki ülke arasında yatırım fırsat sahalarının önemine değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da, “Kırgızistan’da ulaştırma altyapısı, telekomünikasyon, hidroelektrik, hidrokarbon sanayi, mineral, metal ve kıymetli taş madenciliği, tekstil, gıda işleme, tarım ürünleri, ambalaj sanayi ve turizm sektörleri gibi oldukça geniş yatırım olanakları bulunuyor” dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ise "Devlet büyüklerimiz de bize her zaman daha büyük hedefler koyuyor. Şimdi önce 2 milyar doları, belki sonra 5 milyar doları konuşacağımız biz süreç var. Sektör bazında iş yapmak isteyen firmalardan bir heyetle Kırgızistan'a gitmenin uygun olabileceği konuşuldu. Önümüzdeki günlerde bunu karşılıklı değerlendireceğiz" diye konuştu.