TOBB'un onayladığı sanayi kapasite raporu sayısında düşüş

TOBB, ocak ayına ilişkin sanayi kapasite raporu verilerini açıkladı. Buna göre, geçen ay onaylanan kapasite raporu sayısı Ocak 2023'e kıyasla yüzde 9,4 düşerek 4 bin 678 oldu.

En çok kapasite raporu düzenlenen 3 il, 1359 ile İstanbul, 308 ile Ankara, 302 raporla Bursa olarak belirlendi. TOBB Sanayi Veri Tabanı'ndaki aktif kapasite raporlarının sayısı Ocak 2023'te 96 bin 941 iken geçen ay yüzde 0,4 yükselişle 97 bin 330'a ulaştı. Toplam çalışan sayısı da ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 artışla 3 milyon 989 bin 687 olarak hesaplandı.