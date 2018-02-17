TOKİ, 173 iş yeri ile 42 konutu satışa çıkardı

17 Şubat 2018

Başbakanlık Toplu Konut İdaresince (TOKİ), 25 ilde 173 iş yeri ile 14 ilde 42 konut, açık artırma yöntemi ile satışa çıkarıldı.

TOKİ'den yapılan yazılı açıklamada, görüşlerine yer verilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, açık artırmanın 27 Şubat Salı günü saat 13.00'te TOKİ'nin Ankara Bilkent'teki merkezinde ve TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacağını, açık artırmaya internetten de teklif verilebileceğini belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurulduklarını ve onlarca konut projesi yaptıklarını bildiren Turan, konutun yanı sıra okul, kreş, sağlık ocağı, ticaret merkezi, cami ve kültürel tesis gibi öncelikli ihtiyaçlar arasında bulunan yapılar ile nitelikli alt yapı ve peyzaj uygulamalarını da hayata geçirdiklerini ifade etti.

173 iş yeri açık artırma ile satışa çıktı

Turan, konut projelerinde esnaf ve yerel yönetimlerin talebi doğrultusunda, şehir ekonomisine ve istihdama katkı sağlayacak dükkanlar inşa ettiklerini vurguladı.

Alt ve orta gelir grubundakilere yönelik konut üretimine finansman sağlamak için açık artırma yöntemi ile iş yerlerini satışa sunduklarını belirten Turan, şu değerlendirmede bulundu:

"Açık artırmaya katılacak alıcılar, Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Rize, Sakarya, Sivas, Uşak ve Yalova şehirlerinde satışa sunulan iş yerlerine yüzde 10, yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile sahip olabilecekler."

14 ilde 42 konut satışa sunulacak

Türkiye'nin dört bir tarafında başlattıkları kentsel dönüşüm projelerinde sadece binaları yıkıp yerlerine yenilerini inşa etmediklerini, çevre düzenlemeleri ve donatı alanlarıyla sosyal ihtiyaçlara da yanıt verdiklerini aktaran Turan, Rize'de 23, Sakarya'da 8, Çankırı'da 6, Karabük'te 5 iş yerini 62 bin liradan başlayan fiyatlarla yüzde 10 peşin, 120 ay vade ile satışa sunduklarını kaydetti.

Turan ayrıca, Aksaray, Amasya, Ankara, Bolu, Çorum, Diyarbakır, Giresun, Hatay, Karabük, Konya, Malatya, Nevşehir, Sivas ve Trabzon'da 42 konutu 62 bin liradan başlayan fiyatlar ile yüzde 12, yüzde 25 peşin, 120, 180 ay vade seçenekleriyle açık artırmayla satışa sunacaklarını, açık artırma ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.toki.gov.tradresinden ulaşılabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA