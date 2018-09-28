TOKİ borçlularına müjde

28 Eylül 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Daha önce bizden konut almış vatandaşlarımızla alakalı Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız çalışıyor. Borçların güncellenmesi noktasında, enflasyonun daha altında güncellemeyi meydana getirecek bir düzenleme yapılıyor" dedi.

Bakan Kurum, "Şu an enflasyon, TEFE, TÜFE ortalaması yüzde 18-20 bile olsa biz bunların daha da altında bir düzenlemeyle inşallah vatandaşlarımıza o manada bir imkan sunuyor olacağız" diye konuştu.

Kaynak: AA